El Departamento de Justicia insiste en que Trump devuelva todos los documentos clasificados

Los funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ) han exigido en las últimas semanas a los abogados de Donald Trump que el expresidente devuelva todos los documentos marcados como clasificados pertenecientes a los récords de su Administración, dejando en claro que no creen que se hayan devuelto todos los materiales que se llevaron cuando Trump salió de la Casa Blanca, dijeron dos personas familiarizadas con el alcance de la investigación a The New York Times.

Los funcionarios de Justicia, incluido Jay Bratt, uno de los principales abogados de la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia, han comunicado a los abogados de Trump que este tiene la obligación permanente de devolver los documentos marcados como clasificados, aún después de que se ocuparan registros de la Presidencia durante la incautación realizada por el FBI en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida.

The New York Times informó por primera vez sobre el alcance del pedido del Departamento de Justicia.

No se conoce si Departamento de Justicia tiene nueva evidencia de que Trump ha retenido material del gobierno incluso después del registro autorizado por la corte en agosto de su club privado y residencia en Florida, Mar-a-Lago, y 18 meses de esfuerzos previos por parte del gobierno federal para convencer al expresidente de devolver lo que se llevó de la Casa Blanca al dejar el cargo.

En numerosas presentaciones judiciales, los fiscales han indicado que les preocupa que posiblemente todavía faltan registros clasificados.

Por ejemplo, el Departamento de Justicia describió la necesidad de determinar si aún no se habían recopilado otros registros clasificados y señaló los sobres vacíos con pancartas clasificadas que se incautaron en la búsqueda de agosto en Mar-a-Lago.

Fotografía del FBI de los documentos que fueron incautados durante la búsqueda en Mar-a-Lago. /Foto: Cortesía U.S. District Court, Southern District of Florida, West Palm Beach Division

Una corte de apelaciones todavía está considerando si liberar el acceso para que el DOJ use como evidencia miles de documentos no clasificados más que se recuperaron en la búsqueda de Mar-a-Lago.

A fines de la semana pasada, la administración de Biden se mantuvo callada sobre si Trump había entregado o no todos los registros.

“Con respecto a la segunda cuestión sobre si el expresidente Trump ha entregado todos los registros presidenciales, lo remitimos respetuosamente al Departamento de Justicia a la luz de su investigación en curso”, informaron los Archivos Nacionales al Comité de Supervisión de la Cámara, que planteó la pregunta.