Mujer se queja de no ser tomada en serio por guapa, pero triunfa en el golf y con su nuevo calendario

La belleza a muchas mujeres les ha abierto la puerta a muchas oportunidades personales o profesionales; sin embargo, en el caso de Paige Spiranac, quien es una exestrella del golf, su voluptuosa figura la ha llevado a no ser tomada en serio.

Y es que tras cerrar una carrera en el deporte, la ahora influencer ha expresado en reiteradas ocasiones que su físico ha sido motivo de acoso constante en redes sociales.

“El golf es un espacio muy tradicional y conservador; es interesante porque la gente me mira como si fuera una rebelde, una chica mala, porque uso ropa diferente a la que se acostumbra”, expresó en su podcast Playing a Round.

“He tenido que ser siempre capaz de hacer eso porque sé que la gente me mira y me percibe de una determinada manera. Así que creo que algunas marcas están preocupadas por trabajar conmigo porque asumen que voy a ser irresponsable y una diva”, agregó.

Los hechos que ella descalifica como discriminativos fueron más allá de lo que hubiera imaginado, ya que fue rechazada por una fundación por “culpa de mi cuerpo”.

“Quería ayudar a esta organización benéfica y quería darles palos de golf gratis. El tipo me respondió y me dijo: ‘Nos encantaría pero, por la forma en que te ven los miembros de nuestra junta directiva, no puedes ayudar’. Quiero devolver a estos niños que no tienen nada, porque yo crecí sin tener nada. Y ni siquiera puedo hacerlo por mi escote”, detalló.

No todas son malas noticias para Paige Spiranac, ya que su calendario para el 2023 se ha comenzado a vender como pan caliente, incluso dio una muestra de las fotos en su cuenta de Instagram, las cuales reveló se tomó en el Rusty Skillet Ranch de Colorado.

