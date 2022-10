Paul Koretz le apuesta a su experiencia para ganar la elección a contralor de la ciudad de Los Ángeles

El concejal Paul Koretz dice que cuando supo que el actual contralor Ron Galperin dejaría el cargo, decidió competir por esa oficina, tomando en cuenta la experiencia acumulada en los 13 años que lleva en el Concejo de Los Ángeles.

“Pienso que sería perfecto para ese cargo porque de lo que se trata en la Contraloría es de encontrar eficiencias y ahorrar costos”, dijo el concejal Koretz, quien compite para contralor de Los Ángeles.

Pero además dijo que los contralores se encargan de hacer auditorías a las políticas, y vigilar a profundidad lo que se hace en los programas y departamentos.

“Tenemos ver lo que es más efectivo y en qué deberíamos gastar menos, pero considerando mis contactos en el Concejo, el alcalde, y los gerentes generales, decidí competir con el cargo”.

Paul Koretz recibe el apoyo de los concejales latinos. (cortesía)

Koretz fue electo como concejal en medio de la peor recesión del país, cuando a la ciudad le faltaban miles de millones de dólares y se hablaba de despedir a miles.

“Yo encabecé los esfuerzos contra los despidos, lo que evitamos al encontrar docenas de ahorros en la Ciudad que significaron millones de dólares en medio de la recesión”.

Precisó que eso fue posible no solo por sus ideas sino a las de muchos que se unieron.

“Mi enfoque en el Concejo fue implementar esas ideas; y he encontrado cosas que nos han permitido ahorrar $100 millones”.

El también exasambleísta dijo que la experiencia de gobierno es crítica para el trabajo en la contraloría. “Voy a usar eso para enfocarme en algunos de los problemas principales de la Ciudad, especialmente porque todos buscan una solo respuesta para resolverlos cuando en realidad se requieren muchas piezas”.

Dijo que él ya ha trabajado en algunas de ellas. “Creé el programa de defensa contra los desalojos. Proporcionamos dinero a las organizaciones no lucrativas para representar a los inquilinos que son desalojados injustamente; y de hecho si no estás representado, pierdes la oportunidad de quedarte en tu casa”.

Al hacer eso, dijo, previenen que cientos de personas se queden sin sus hogares.

El concejal Paul Koretz dice que lo anima su experiencia y una carrera de logros para competir por el cargo de contralor. (Cortesía)

También reveló que lideró los esfuerzos para crear unidades individuales para los desamparados.

Así que como contralor, dijo que una de sus prioridades será el desamparo y la lucha contra el crimen.

“Pienso que nos dimos un balazo en el pie cuando recortamos fondos al Departamento de Policía de Los Ángeles hace dos años, pero lo que estoy tratando de hacer es que manejemos ese departamento de una manera más eficiente que solo cortar con un mazo”.

Dijo que si logran poner en marcha todas esos ahorros de costos, tendrán un departamento de policía más eficiente.

“Quiero decir que los temas del medio ambiente serán otra gran prioridad como han sido toda mi vida, y veremos lo que está o no funcionando, porque necesitamos enfocarnos en nuevas ideas”.

El concejal Koretz se enfrenta a Kenneth Mejía, quien es su candidato rival.

“Él es una persona diferente de la imagen que ha vendido de sí mismo como un contador bondadoso. La realidad es que basado en sus propios comentarios y tuits, no es un candidato progresista sino radical y revolucionario, que está a favor de eliminar por completo a la policía.

“Es un extremista que quiere mantener los campamentos de desamparados frente a las escuelas y guarderías cuando nosotros hemos aprobado legislación para moverlos de esos lugares”.

El concejal de Los Ángeles Paul Koretz fue asambleísta de California. (Cortesía)

Resumió diciendo que no hay manera que Mejía pueda ser un contralor exitoso y cuente con el apoyo del Concejo para amplificar sus ideas.

“Yo puedo reformar las cosas. Lo he hecho toda mi carrera política. Cuando comencé, la gente fumaba donde quiera, lo que no era saludable. Yo dirigí los esfuerzos para detener el fumar públicamente en el Concejo de la ciudad de West Hollywood donde era concejal”.

Y agregó que como consecuencia consiguieron que Los Ángeles y otras ciudades aprobaran medidas para prohibir el fumar en público. “Esto llevó a una legislación estatal y federal que ahora es aceptada mundialmente”.

Así que dijo que él puede ser descrito como una persona que ha hecho cosas que han ayudado dramáticamente al medio ambiente, en cambio Mejía, dijo, no ha hecho nada.

“He creado la oficina de movilización de emergencia climática, la primera en el mundo que estoy seguro que se replicará porque estamos en una emergencia climática”.

Por lo tanto, aseguró que seguirá haciendo reformas, “pero no de una manera loca ni violenta. No voy a tomar a los gobiernos. No voy a estar protestando contra la gente en medio de la noche y perturbando los vecindarios. Haré un cambio significativo como lo he hecho cada año de mi vida desde que he sido electo, en cada tema que le importa a la gente”.

Y consideró que tendrá el apoyo de los latinos, porque dio su apoyo y luchó por las licencias de conducir para los automovilistas indocumentados y las becas para los dreamers, aún cuando no era algo popular en su distrito.

“Tengo una larga trayectoria en el movimiento obrero. He estado activo casi desde que nací, cuando mi padre, que era miembro de lo que ahora es Unite Here local 11, me llevaba a las huelgas; y ayudé a liderar el esfuerzo legislativo contra el robo de salarios, muchos de ellos contra los trabajadores latinos”.

Y finalmente dijo que tiene el apoyo de todos los miembros latinos del Concejo para ser contralor, pero además los grupos empresariales lo han apoyado para crear una mesa redonda latina que le permita reunirse con los líderes de la comunidad cada pocos meses para ver cuáles son sus problemas y sugerencias.

El concejal Koretz ha recibido el respaldo del actual contralor Ron Galperín, el alcalde Eric Garcetti, y los concejales Kevin de León, Gil Cedillo, Paul Krekorian, Curren Price, Monica Rodríguez y Mitch O’Farrell, entre otros.