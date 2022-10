Celia Lora y Marian Franco posan juntas con atrevidas prendas de lencería

Celia Lora acaloró las redes sociales posando junto a la actriz Marian Franco, con quien modeló un atrevido conjunto de lencería rosado que se perdió entre sus curvas.

A sus 38 años, Celia Lora es una de las influencers más polémicas debido a su personalidad explosiva, pero al mismo tiempo ha logrado mantener una exitosa carrera en el mundo del modelaje para adultos siendo uno de sus sellos distintivos que disfruta usar muy poca ropa o inclusive nada, por lo que es considerada una de las favoritas para las revistas y redes sociales.

Y es que, es a través de su perfil de Instagram, donde continuamente llama la atención por modelar diminutas prendas de lencería que dejan a la vista su exuberante figura, pero además de paralizar el corazón de millones de fanáticos con sus candentes apariciones también consiente la pupila de los más exigentes con sus acaloradas colaboraciones como modelos que también disfrutan posar con el mínimo de prendas.

En uno de sus más recientes duetos, la hija de Alex Lora elevó la temperatura junto a la actriz nacida hace 29 años en Guadalajara, Jalisco, Marian Franco, con quien se lució ante la cámara con diminutos conjuntos de lencería.

Mientras la originaria de “La Perla Tapatia” dio la espalda a la cámara vistiendo un set de prendas íntimas color rosa, Celia Lora presumió sus voluptuosas curvas con un body del mismo tono que su sensual acompañante, lo que fue del agrado de más de 153 mil seguidores que calificaron la foto con un “me gusta”.

Tal como sucede en otras ocasiones, el explosivo dueto recibió piropos a manera de agradecimiento por prender fuego en esta galería de imágenes, y no es para menos, pues no es la primera ocasión en que posan juntas.

Como parte de la misma sesión fotográfica, la ex habitante de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo compartió una instantánea más en la que ambas dieron la espalda para lucir sus exuberantes siluetas.

Por si lo anterior no fuera suficiente, dieron de qué hablar con una postal en la que Lora presumió uno de los ángulos más atrevidos y con una ligera sonrisa logró obtener un corazón rojo por parte de 250 mil fanáticos. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

