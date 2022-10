Madonna sigue experimentando con su look, ¡ahora trae cabellera rosa!

A 40 años de haber hecho su debut en los escenarios, Madonna sigue dando de qué hablar no solo por sus canciones y gran talento, también lo hace gracias a los interesantes looks que porta. Con esto, la artista demuestra que no tiene miedo a experimentar con su apariencia para mostrar la mejor versión de sí misma.

Ha sido en esta búsqueda y experimentación que la denominada ‘Reina del Pop’ decidió jugar con el color de su cabellera y despedirse de su clásico rubio platinado.

En su lugar, Madonna decidió traer de vuelta los colores pasteles para así rockear una melena rosa con altura hasta los hombros, corte que enmarcó sus facciones.

El primer vistazo a su nuevo look se dio a través de redes sociales, donde la intérprete de éxitos como “Vogue”, “Material Girl” y “Hung up” publicó un videoclip que no tardó en causar revuelo entre su comunidad digital.

Y es que dentro del audiovisual, Madonna se mostró enfundada en un conjunto deportivo y decenas de accesorios que, junto a unas gafas de sol, le dieron un aura misteriosa.

“Reina hoy y siempre”, “Amo a esta Madonna”, “Siempre da de qué hablar le duela a quien le duela”, “Larga vida a la reina del pop” y “Una gran estrella”, son algunos de los mensajes que se leen bajo su comentada publicación.

