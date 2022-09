Madonna sorprendió con un cambio de look al estilo ‘La Sirenita’

A sus 64 años de edad, Madonna sigue siendo considerada uno de los íconos de moda más reconocidos a nivel mundial, pues nunca ha tenido miedo al “qué dirán” o a las críticas por sus transformaciones.

Una de sus más recientes hazañas se dio hace unos días, mientras desfilaba por las calles de Nueva York y hacía su arribo a un lujoso restaurante.

Allí, la denominada ‘reina del pop’ mostró por primera vez su nueva cabellera. Se trató de un look para el que la intérprete de temas como “Material Girl”, “Frozen on Fire” y “Vogue” le dijo adiós a su característico cabello rubio para dar la bienvenida al color de temporada: el rojo.

Madonna in New York. pic.twitter.com/P7LYdLD9Gl — Miss News (@MissNews5) September 16, 2022

Cabe recalcar que su larga cabellera cobriza con altura hasta el vientre bajo resaltó ante su total black look, mismo que estaba compuesto por unos pantalones de satín a la medida, así como una camisa holgada y corsé de encaje. Unas gafas de sol la ayudaron a completar el modelito y a bloquear los flashes de las cámaras.

Aunque hasta el momento se desconoce si dicho look se trata de una peluca o si realmente tiñó su pelo rubio, Madonna no tuvo reparos en compartir su transformación con sus seguidores a través de su perfil oficial en Instagram.

En una publicación que conmocionó al público, la artista publicó un carrusel de imágenes en donde se dejó ver junto a Tokischa, a quien le dedicó el mensaje: “Finally Enough Love”, junto a un emoji de corazón. View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna)

