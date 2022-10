María Celeste Arrarás presenta documental “Planeta en peligro: California en crisis”: “hay que tomar acción cuanto antes”

El próximo domingo 9 de octubre las 9pm hora del Este / 7pm hora centro CNN en español junto a la periodista María Celeste Arrarás presentará el documental “Planeta en peligro: California en crisis”, un llamado de atención sobre los efectos devastadores del cambio climático, y como estos están teniendo implicaciones de toda índole cuyos efectos ya se están sintiendo en el día a día.

En “Planeta en peligro: California en crisis”, María Celeste Arrarás junto a su equipo se adentraron en las zonas agrícolas del estado de California para entender de primera mano el efecto del cambio climático en su producción y las medidas extremas a las que se están sometiendo para cumplir con su trabajo y así llevar comida a las mesas de todo Estados Unidos y algunos países vecinos.

A lo largo de este documental, María Celeste Arrarás, con ejemplos concretos, deja en evidencia cómo de no tomar consciencia, podríamos experimentar un sinfín de penurias a corto plazo, producto de las acciones que estamos tomando hoy.

Conversamos con María Celeste Arrarás sobre “Planeta en peligro: California en crisis” y su experiencia trabajando en este proyecto. Esto fue lo que nos contó:

La Opinión: María Celeste, “Planeta en peligro: California en crisis”, el nombre no podría ser más adecuado, pues lo que está sucediendo en California es perfectamente replicable en el resto del mundo.

María Celeste Arrarás: Absolutamente, “California estornuda, y el resto de Estados Unidos agarra pulmonía”, y esto es porque es un estado sumamente poderoso, rico en agricultura, que distribuye gran parte de las verduras y vegetales para el resto de la nación. Lo está pasando en California no sólo le afecta a Estados Unidos, sino a varios países de Latinoamérica que reciben sus alimentos de allí.

Por ejemplo, México recibe su arroz de California en gran parte, y el estado ha bajado la producción debido a la sequía, la peor en 1200 años.

Esto es “la punta del Iceberg”, un anuncio de lo que se avecina, que es mucho peor. Estuve hablando con expertos en todo lo que tiene que ver con el agua y me explicaban que en invierno, de no caer suficiente nieve en la Sierra Nevada, sería letal para California, no habría suficiente agua para surtir al estado, y esto evidentemente causaría un efecto dominó para el país.

Haciendo este documental tuve la oportunidad de viajar por toda la zona agrícola del estado y fui testigo de las decisiones tan difíciles que están tomando los trabajadores, por ejemplo están dejando de cultivar en muchas de las tierras porque no hay suficiente agua para regar, esto se traduce en una disminución de variedad de cultivos y alimentos en sí.

Mientras tengamos menos agua, la situación sin duda iría empeorando. Hay menos variedad de alimentos que poco a poco irán desapareciendo, y ni hablar del precio que se está yendo por las nubes pues cuesta mucho más cultivar, y por supuesto la disminución de empleo en los campos, lo que está pasando con el agua tiene innumerables efectos negativos.

La Opinión: En los últimos años se ha venido manejando la noticia del calentamiento global como “una mentira” que incluso han llegado a politizar nuestros líderes. En este documental está la evidencia clara de que esto es una realidad. ¿Qué tan importante ves alzar la voz sobretodo ahora?

María Celeste Arrarás: Súper importante. Yo siempre me he enfocado en crear consciencia sobre el calentamiento global aún cuando no se hablaba de eso, y aunque me considero una de las personas más optimistas del mundo, este es un tema con el que me siento pesimista.

Ya vamos en una dirección a donde lo que se avecina no es nada positivo, con retos muy grandes en un futuro que puede ser lejano o cercano ¿qué tan lejano o qué tan cercano? lo severo y el tiempo lo determinará si cambiamos o no nuestra conducta en este momento, y para que eso suceda hay tantos sectores que deben ponerse de acuerdo.

El cambio que tenemos que lograr lo antes posible tiene que ser individual, tomando consciencia de todo lo que podemos hacer para ahorrar agua, para no contaminar, e informarnos y educarnos para que no nos sorprenda lo que viene en camino.

La Opinión: En los campos de California la inmensa mayoría de estos trabajadores son hispanos. ¿Qué recoges de ellos ante la crisis que se está viviendo?

María Celeste Arrarás: Se sienten muy inestables, muchos me dijeron que esto les quita el sueño. Incluso los afortunados que todavía tienen trabajo me manifestaron que en cualquier momento lo podrían perder.

Cada año se están achicando los campos de cultivo por falta de agua. Un agricultor que al momento es uno de los más importantes en el estado de California me llevó en un recorrido que me impactó; hectáreas de tierra sin darle uso porque no tienen para regar potenciales cultivos, se tienen que concentrar en menos cultivos con el agua que tienen.

“Planeta en peligro: California en crisis” se transmitirá este domingo 9 de octubre a las 6pm hora del pacífico, 9pm hora del Este / 7pm hora centro CNN en español.