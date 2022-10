“Mi señora me va a regañar”: Roberto Alvarado habló sobre la polémica en Chivas y desmintió su presencia en el Palenque

A pocos días del partido de repechaje que enfrentará a las Chivas de Guadalajara ante Puebla por un cupo en los cuartos de final de la Liguilla de la Liga MX, Roberto “El Piojo” Alvarado tuvo que salir a desmentir los rumores que lo situaban en el Palenque junto a Antonio “El Pollo” Briseño, Alan Mozo y Santiago Ormeño.

El atacante de Chivas aclaró en rueda de prensa desde el Estadio Akrom que no estuvo entre los asistentes al Palenque el pasado miércoles por las Fiestas de Octubre, donde el cantante Christian Nodal ofreció un concierto. Asimismo, el futbolista se posicionó a favor de sus compañeros al opinar que no estaban haciendo nada malo pese a encontrarse a altas horas de la noche en el espectáculo.

“No soy yo. Yo estaba en mi casa. Al rato me va a regañar mi señora, pero no soy yo. Siempre existirán críticas, somos humanos también, más allá de los jugadores. Yo no sabía este tema de las fotos, no estaban haciendo nada malo y no le veo. Todos saben el compromiso como grupo y equipo, veo a los compañeros comprometidos. Hoy vinieron a practicar todos y se hizo un gran entrenamiento. Esas son buenas señales y queremos ir a ganar el partido del domingo”, dijo.

¡EL GRUPO ESTÁ MUY UNIDO A PESAR DE LAS FOTOS EN EL PALENQUE DE COMPAÑEROS DE @Chivas!



Roberto “Piojo” Alvarado da su opinión sobre la situación🇲🇽🐏⚽️. pic.twitter.com/PLFy7PoteD — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) October 6, 2022

No cayó nada bien en la directiva de Chivas el enterarse por redes sociales que de cara al juego más importante del torneo vs Puebla, varios jugadores se fueron al Palenque martes y miércoles a ver a Christian Nodal. — david medrano felix (@medranoazteca) October 6, 2022

Buen día, les comparto este video aclarando la información que está circulando en los medios. Saludos pic.twitter.com/s4kjNEO8wG — Antonio Briseño Vázquez (@pollobv) October 6, 2022

CONCENTRADOS 🚨🤠



Santiago Ormeño, Alan Mozo y Antonio Briseño se encuentran en el Palenque concentrados en lo que será el concierto de Cristian Nodal, los jugadores de Chivas se prepararon toda la semana en pic.twitter.com/9DTUocQbtJ — Futbol Media Oficial (@futbolmediaofi) October 6, 2022

Unidad en Chivas post controversia

Alvarado dejó en claro que desde el plantel conocen la importancia del encuentro ante Puebla y la exigencia del aficionado del “Rebaño Sagrado”, motivo por el cual a pesar de no haber cumplido con las expectativas, buscarán meterse en la Liguilla.

“Siempre en Chivas hay bastante exigencia. Quedamos a deber un poco porque si el torneo fuese con Liguilla directa, no habríamos clasificado. Estamos claros de lo que nos ha faltado, estamos en repechaje, tenemos una gran oportunidad y las oportunidades son para aprovecharse. Nos tocó perder estos últimos partidos, pero confiamos en el equipo. Si cada quien pone su granito de arena y lo juntamos como grupo, nos puede ir muy bien. Iremos a buscar el triunfo en Puebla”, aseveró. "En Chivas siempre hay exigencia. Quedamos a deber, porque si el torneo fuera con Liguilla directo no habríamos clasificado": Roberto Alvarado ⚽💬🔴⚪



(🎥: @huerta_cesar) pic.twitter.com/3uHbNitlfI— AS México (@ASMexico) October 6, 2022

Las Chivas de Guadalajara tuvieron una sesión de entrenamiento el jueves en el Estadio Akrom y continúan con los preparativos de cara al partido ante Puebla el próximo domingo 9 de octubre.

