Video: Hermano de influencer Yuya encara a mujer tras acusarla de entrar a robar a su casa

Los últimos meses no han sido sencillos para Fichis, el hermano de la influencer Yuya, pues no solo sufrió la muerte de sus dos bebitos, sino que también el robo de algunos artículos de valor, después de que entraran a robar a su casa.

Por medio de una serie de videos, el también influencer compartió que le fueron robadas sus consolas de videojuegos, así como sus anillos de boda, siendo estos últimos con los que más sufrió. El botín, según sus cálculos, fue de $80 mil pesos mexicanos, algo así como $4,000 dólares.

El hurto se produjo cuando él y su esposa, Paola Poulain, se encontraban fuera de casa, pero fue gracias a sus cámaras de seguridad que pudieron dar con la probable responsable.

En las imágenes captadas, que corresponden al día 28 de septiembre, se aprecia el instante en que una mujer sale de la vivienda con varias cajas y huye del lugar con rumbo desconocido. Se presume que en esas cajas iban los artículos que misteriosamente desaparecieron.

La presunta delincuente es la mujer que les ayuda con la limpieza de su residencia en la ciudad de Cuernavaca, en el estado mexicano de Morelos, por lo que la tienen plenamente identificada, aunque ella niega ser la autora del cuantioso robo.

“Yo no me he llevado ningún aparato de usted, si usted piensa que yo me lo llevé, yo se lo regreso, yo no me he llevado ningún aparato. Se lo juro que yo no me he llevado ningún aparato”, dijo la mujer en repetidas ocasiones, cuyo rostro fue blureado y su voz distorsionada, pues no deseaban exhibirla y dejarla en mal ante sus hijos.

Tras enfrentarla y después de que ella negara el robo, los influencers la dejaron ir y aseguraron que no tomarán medidas penales en su contra, quedando a la espera de que lo robado le sirva para ayudar a su familia a salir adelante.

