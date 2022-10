¿Qué pasará con la casa donde vive Anna Ferro tras revelarse el testamento de Fernando del Solar?

Vaya sorpresa que se llevó la presentadora Ingrid Coronado, de 48 años, pues Fernando del Solar, su ex y quien falleció en junio pasado, dejó casi desprotegidos a los dos hijos que tuvieron en común, Paolo y Luciano, tal y como se pudo saber tras darse a conocer detalles de su testamento, pues solo les dejó un apartamento en la colonia del Valle, pero que es habitado por la mamá de Fernando.

El que el presentador argentino no le dejara casi bienes a sus hijos causó cierto malestar en Coronado, pues no se esperaba ese actuar de su parte, aunque no todo está perdido.

Durante su presencia en el programa ‘Ventaneando’, de TV Azteca, Ingrid aclaró qué es lo que pasará con la casa de Morelos, que fue la última morada de su ex y que actualmente es habitada por Anna Ferro, su viuda.

Aseguró que ese inmueble lo adquirieron Fernando y ella, a través de un fideicomiso, por lo que a la falta de uno de ellos, la propiedad pasa en automático a las manos del otro.

“Ese departamento está en un fideicomiso. El departamento era de los dos, pero al estar en un fideicomiso y faltar una de las personas del fideicomiso, es para la otra persona. Él estuvo viviendo ahí estos últimos ocho años y, actualmente, su viuda vive, de forma ilegal, en el departamento. Yo no había querido hacer ningún movimiento porque estaba, de alguna manera, pasando por un proceso, no tenía la energía de iniciar un proceso, ni las ganas de iniciar un juicio”, declaró Coronado.

A continuación confirmó que Anna Ferro ya vació el apartamento, tal y como lo dio a conocer hace unas semanas la revista TVNotas. Aseguró que la viuda deberá regresar todo lo que sacó de la residencia, pues es algo que no le pertenece.

“Mis abogados investigaron y, efectivamente, cuando él había muerto, me parece que a los 15 días ya no había muebles, no había cuadros, no había refrigerador, no había nada. Evidentemente eso, me imagino, que lo va a tener que regresar, pero, honestamente, ese es un trámite legal que no he iniciado”, puntualizó Ingrid Coronado.

Sigue leyendo:

Pati Chapoy le responde a Yolanda Andrade tras acusarla de tener millonaria mansión en Miami

Así son las casas y hasta la cafetería donde vivió Pablo Lyle antes de ser trasladado a prisión

Conoce la prisión donde Pablo Lyle pagaría su condena tras ser declarado culpable

Oscar de la Hoya gasta millonada para construir increíble mansión en Henderson, Nevada