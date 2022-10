VIDEO: Ingrid Coronado enfurece con la repartición de bienes del testamento de Fernando del Solar

La conductora Ingrid Coronado ha mantenido con total hermetismo los detalles de la muerte de Fernando del Solar y su testamento, fue durante una entrevista para “Ventaneando” que la conductora no evitó ser cuestionada al respecto y se mostró molesta por el contenido del documento, pues dejaría desprotegidos a sus hijos.

La ex conductora de “Venga la Alegría” acudió al programa de espectáculos para hablar sobre su libro “Mujerón”, pero los conductores aprovecharon para saber su reacción a la lectura del testamento del también modelo argentino, quien falleció en junio pasado a los 49 años de edad.

“¡Qué rápidos!”, expresó entre risas la también cantante antes de que Pati Chapoy leyera el resumen del documento: “El departamento de la colonia Del Valle será para sus hijos Luciano y Paolo, el usufructo vitalicio de ese departamento para los papás de Fernando, lamentablemente el señor Norberto ya falleció, entonces quedaría la viuda, la señora Rosalinda”.

Coronado señaló que su expareja habría vendido algunas propiedades y el dinero estaría en una cuenta de banco que no está especificada en el testamento, por este motivo sus hijos no podrían tomar lo que les corresponde de ello ya que éstas son sólo para los beneficiarios.

“Hoy por hoy no tengo la información de los beneficiarios de la cuenta, solo sé que no son mis hijos y que no soy yo, porque por eso no me pudieron dar la información. Ese asunto sí me sorprendió, honestamente, yo no esperaba que dejara a mis hijos desprotegidos de esta manera”.

INGRID CORONADO