Así son las casas y hasta la cafetería donde vivió Pablo Lyle antes de ser trasladado a prisión

Cuando parecía que ya estaba cerca de ver la luz al final del túnel, la pesadilla para el actor mexicano Pablo Lyle no ha hecho más que empezar, después de que el martes fuera trasladado a prisión tras ser declarado culpable por el delito de homicidio involuntario por causar la muerte, en 2019, de Juan Hernández, un hombre de la tercera edad durante un altercado vial.

Durante este tiempo, el protagonista de la película de ‘Mirreyes vs Godínez’ permaneció bajo arresto domiciliario en diversas direcciones del estado de la Florida. La última fue un Airbnb, donde contó con la compañía de su esposa, Ana Araujo.

Antes de mudarse ahí, Pablo vivió en el apartamento de su cuñado, Lucas Delfino, ubicado sobre la Brickell Avenue, en la Bahía de Biscayne.

El inmueble se situaba al interior del Brickell Townhouse Condo, un exclusivo edificio de 22 pisos.

Aunque no se supo exactamente en qué apartamento habitó, los depas ahí van de los $290 mil a los $767 mil dólares.

En las áreas comunes hay un muy lujoso vestíbulo, un gimnasio, un spa, un salón de juegos, área de juegos infantiles, una sala de cine, un salón de eventos, una piscina con su respectiva área de spa, un jacuzzi, un muelle, un mini market entre otras amenidades.

Durante su estancia en el lugar llegó a tener diversos contratiempos con su cuñado, lo que lo habría llevado a buscar un techo para cumplir con su arresto domiciliario.

A pesar de que no tenía permitido salir, ni mucho menos trabajar, el programa ‘Chisme No Like’ dio a conocer, que por un tiempo laboró, y hasta durmió, en una cafetería localizada en Little River, Florida.

El Bondi Cafe es una cafetería que llama la atención por preparar sus espressos y todo tipo de especialidades al interior de un autobús escolar que fue adaptado por sus actuales dueños, unos empresarios argentinos, tras la muerte de Idalia, una mujer que solía conducirlo.

“El Bondi nace en honor a una señora que era Idalia, que era la que lo conducía. Transformamos el Bondi de Idalia en un food truck, que es el que abastece a todo Helmet One del cafecito, de los croissants y de todo lo que servimos. Era un autobús escolar que manejaba esta señora, tenía su ruta asignada y cuando ella se fue, lo dejó en su casa, un vecino nos lo facilitó y lo hemos transformado en nuestro Bondi Café”, declaró Ricardo Achinelli, uno de los dueños del lugar.

Al interior del bus, tal y como lo pudimos atestiguar en la visita que hizo ‘Chisme no Like’, aún se encuentra la cafetera en la que Pablo Lyle solía preparar los cafés de sus exigentes clientes.

Además de contar con cafetería al interior de un bus, el establecimiento también goza de una nave para los amantes de las motocicletas y de los automóviles clásicos, por lo que Pablo Lyle tuvo bastante espacio donde dormir sin ser molestado por nadie.

“Estoy seguro de que durmió días ahí. Tienen un lugar como con sillones, como una especie de lugar para estar, una cocina, un baño”, apuntó Javier Ceriani en su momento.

