Pati Chapoy le responde a Yolanda Andrade tras acusarla de tener millonaria mansión en Miami

La presentadora de televisión Pati Chapoy, de 73 años, hizo frente a los comentarios realizados recientemente por Yolanda Andrade, quien la acusó de tener una millonaria mansión en la ciudad de Miami y de organizar eventos ahí con el dinero que le habría ordeñado a TV Azteca, empresa en la que trabaja desde hace casi tres décadas.

“Señora, Chapoy, arregle sus asuntos bien, de su casa que compró en Miami, de muchos miles de dólares, y se hace aquí la pobrecita… Esa doñita sí tiene de dónde rascarle, y está bien fácil, allá en Miami hace sus eventos, de su dinerito que ‘ordeñó’ en TV Azteca, ¿quieres que te cuente Pati Chapoy? Papelito habla, no te conviene ¿verdad?”, comentó amenazante la inseparable compañera de Montserrat Oliver.

Tras estos señalamientos, la titular de ‘Ventaneando’ negó la existencia de la supuesta propiedad, al asegurar que no cuenta con los recursos económicos para hacerse de una, aunque no descartó adquirirla en un futuro.

“Yo no tengo ninguna propiedad. Ahora que gane más, seguramente, pero ahorita no. No hay que hacerle caso a todas esas malas intenciones de muchas personas. En primera porque no es cierto lo que digan, y eso no hay forma de pararlo, por eso no hay que hacerles caso, si te llega a molestar, pues, tan simple, los bloqueas y ya”, remató Chapoy cuando tuvo de invitada a Laura Zapata en su foro de televisión, siendo ella la que sacó ese tema a colación.

“Que tú usaste el dinero de esta empresa para comprarte una casa en Miami y yo digo, ‘pues idiota, ¿qué no ves que la señora trabaja diario? Si ella vive aquí, trabaja diario, tiene el programa más exitoso del canal'”, dijo la hermana de Thalía durante su presencia en ‘Ventaneando’.

El cruce de declaraciones entre Andrade y Chapoy parece no tener fin, pues recientemente en la misma emisión acusaron a la ‘Hija de la Madre Tierra’ de ir, en compañía de Monserrat Oliver, a la casa de Culiacán del exboxeador Julio César Chávez para pedirle dinero, lo cual ya fue desmentido por las señaladas, pero también por el papá de Julio César Chávez Jr.

“¿Y quién era la persona que le extendía la mano en Culiacán a Julio César Chávez, pidiéndole dinero?”, preguntó Chapoy, a lo que Daniel Bisogno agregó: “Yolanda. Nosotros sabemos de buena fuente que se aparecían Yolanda y Montserrat en casa de Julio César tocando el timbre a ver si le prestaban una feria, esa es la realidad. Yo creo que Yolanda se está equivocando en decir todas las cosas que dice”, dijeron los presentadores de televisión para darle más picor a este pleitazo que se traen.

