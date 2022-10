Bass acusa a Caruso de comprar el apoyo del Avance Democratic Club, luego se retracta y ofrece disculpas

El respaldo que el candidato demócrata a la alcaldía de Los Ángeles, Rick Caruso recibió del Avance Democratic Club, provocó que en medio de un debate, su oponente, la congresista y también candidata demócrata Karen Bass, le dijera que había comprado el voto, aunque más tarde, ofrecería disculpas.

El traspiés ocurrió durante el debate de KNX news celebrado esta semana, cuando Caruso dijo que el Avance Democratic Club, le dio el apoyo a su candidatura.

Bass rápidamente lo increpó para decirle: ¿cuánto les pagaste?. Caruso sorprendido, le contestó: ¿estás insultando a Avance? A lo que Bass replicó sin titubear que sí. Caruso replicó que acababa de insultar al club demócrata latino más grande del país.

El asunto no paró ahí.

Nilza Serrano, presidenta del Avance Democratic Club, emitió un comunicado en el que deja en claro que “los comentarios ignorantes e insensibles sobre el Avance Democratic Club no tienen lugar en el discurso público”.

Y enfatizó: “son incongruentes con los valores que ella afirma apoyar, especialmente porque apuntan hacia una comunidad que con demasiada frecuencia es chivo expiatorio y es demonizada con fines políticos”.

Dijo que con estos comentarios, Bass demostró ser una más en una larga lista de políticos desinformados que se creen con el derecho de tener asegurado el voto latino.

“Si se hubiera preocupado lo suficiente como para involucrarse con nuestra membresía y delinear sus planes para abordar los problemas que realmente nos preocupan, entonces tal vez se habría ganado nuestro respaldo, pero no lo hizo”.

Y consideró reprobable que Bass las culpe por sus deficiencias como organizadora y difame a los miembros, insinuando que pueden ser sobornados.

“Es una clara evidencia de que los políticos de su calaña creen que pueden insultar a los latinos con impunidad y sin sufrir consecuencias. Nos negamos a permanecer en silencio e invisibles en una ciudad donde representamos más del 50% de la población”.

Y terminan exigiendo una disculpa inmediata a sus miembros y a la comunidad latina.

“Tus declaraciones no logran nada sino propagar lugares comunes y crean división. Nuestros miembros no te dimos el respaldo para ser alcalde de Los Ángeles, pero ellos te respetaban. Esta es la última cosa que esperábamos escucharte decir. !Por favor, hazlo mejor!”.

Las disculpas de Bass

Después de la airada respuesta del Avance Democratic Club, la congresista ofreció disculpas a través de Telemundo 52.

“La responsabilidad y la transparencia comienza conmigo, y cuando cometo un error, me doy cuenta. No debí haber dicho lo que dije. Sinceramente me disculpo con Avance y su membresía”.

Pero además la campaña de la congresista dijo a La Opinión, que Bass siempre ha estado comprometida con el trabajo duro de todos los latinos a lo largo de la ciudad.

“Si es electa alcalde, se compromete a asegurarse que su administración incluirá al liderazgo latino de todos los niveles”.

Agregaron que la congresista se siente muy orgullosa de haberse ganado el respaldo de muchos líderes como Dolores Huerta, el senador Alex Padilla, la senadora María Elena Durazo, el presidente de la Asamblea, Anthony Rendón, la presidenta del Concejo de Los Ángeles, Nury Martínez, el alcalde Antonio Villarraigosa, CHIRLA y UNITE Here-11 entre muchos otros angelinos trabajadores.

En una entrevista con La Opinión, Caruso dijo que el comentario de la congresista durante el debate, fue increíblemente falto de respeto hacia la comunidad latina.

“Es un insulto y una vergüenza. La comunidad latina es muy diversa y orgullosamente trabajadora, y acusarlos de que su voto es comprado, es una cosa terrible de decir”.

Dijo que durante su campaña se ha reunido con la comunidad desde el Este de Los Ángeles, Boyle Heights, el valle y hasta Wilmington y San Pedro.

“Hemos trabajado muy duro para ganarnos su apoyo, y al revisar mis antecedentes y mis logros, me dieron el 85% de su voto”.

Con relación a las disculpas dadas por la congresista, dijo que no piensa que cambien lo que ya dijo. “El daño ya lo hizo. Últimamente se está disculpando mucho. Se disculpó por su apoyo a la Cienciología en el pasado. Esa falta de criterio se le ha vuelto un patrón. Lo que necesitamos en Los Ángeles es un líder que tome decisiones importantes”.

Agregó que durante su campaña, los latinos les han mostrado su preocupación por los mismos problemas que les inquietan a todos los angelinos.

“Están preocupados por los campamentos de desamparados, el crimen, por una comunidad segura, el empleo y por poner comida en la mesa para sus hijos porque la inflación está afectando a todos”.

Pero también dijo que están cansados de la corrupción. “Karen Bass fue nombrada en un caso de corrupción federal. Cómo va a ser posible que tengamos un alcalde que se esté defendiendo de un caso de corrupción”.

Concluyó diciendo que la comunidad latina es la mitad de la ciudad, pero como todos los que viven en el resto de la comunidad, están siendo impactados con muchas cosas.

“Así que tenemos que trabajar muy duro para escuchar sus necesidades y preocupaciones”.