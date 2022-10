Matt Damon: Así lucía el actor antes de convertirse en toda una estrella de Hollywood

Cuando de leyendas del cine norteamericano hablamos, el actor Matt Damon sale a la luz. Y es que ha formado parte de grandes producciones que lo han catapultado a nivel mundial y convertido en uno de los favoritos del público. Pero, ¿cómo lucía antes de convertirse en una estrella? Aquí te lo mostramos.

Matthew Paige Damon, conocido por estelarizar cintas como Saving Private Ryan, Dogma y Ocean’s Eleven, nació un día como hoy, pero de 1970. Mostró una gran habilidad para el aprendizaje de idiomas; no obstante, su pasión siempre fue el cine.

Una persona que ha sido fundamental dentro de la vida de Damon es nada más y nada menos que Ben Affleck, cuya amistad se remonta a muchos años antes de incursionar en el cine. De acuerdo a los histriones, su amistad ha durado casi 40 años.

Matt Damon & Ben Affleck. pic.twitter.com/r5OPPWCWUz — Miss News (@MissNews5) October 5, 2022

Fue en la década de los 80 cuando Affleck y Damon se conocieron cuando tenían 8 y 10 años, respectivamente. Desde entonces, disfrutaban de jugar juntos y hasta terminaron asistiendo a la misma escuela, Cambridge Rindge.

El destino los uniría aún más luego de buscar crear una trayectoria como actores. Como resultado, decidieron mudarse a un apartamento en Nueva York para formarse y conseguir oportunidades yendo a audiciones.

De hecho, Matt Damon logró obtener su primer Oscar en un proyecto colaborativo con el esposo de JLo, la cinta Good Will Hunting (1997). El actor fue nominado a los Premios Óscar como mejor actor y además ganó en la categoría de mejor guion original.

Además de Affleck, Damon ha tenido la oportunidad de colaborar con grandes personalidades en el mundo del entretenimiento, donde destacan nombres como Brad Pitt, George Clooney, Tom Hanks, Anne Hathaway y Jessica Chastain. View this post on Instagram A post shared by Ocean’s Eleven (@oceansographer)

Actualmente, la labor del famoso de 50 años no solo se limita a la actuación o dirección, también ha destacado como guionista y filántropo. En julio de 2006, fundó H2O Africa Foundation, una asociación sin fines de lucro que busca generar conciencia sobre el tratamiento de aguas en África.

Te puede interesar:

• Así es por dentro la mansión de descanso que Matt Damon compró por $8,500,000 de dólares

• Tras varios meses de fracasos, Matt Damon finalmente malvendió su mansión en California

• Brad Pitt, Matt Damon y George Clooney están listos para reunirse en un nuevo filme de la saga de “Ocean’s eleven”