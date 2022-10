Según la esposa de Andrés García, el actor sigue distanciado de su hijo Leonardo

A pesar de que actualmente tiene muchos problemas de salud, Andrés García no deja atrás su fuerte carácter, al grado que sigue distanciado de su hijo Leonardo García, a quien procreó junto a su primera esposa, Sandra Vale.

En entrevista con Ventaneando, Margarita Portillo, actual pareja del actor de 81 años, contó que Andrés no quiso que Leonardo lo visitara en su casa de Acapulco.

“Sí lo vi molesto y es entendible porque es su hijo”, contó Margarita. “(Leonardo) me dijo: ‘Tengo que ir a trabajar, pero si él quiere voy, tomo un avión y lo voy a ver’”, detalló.

Pero Andrés rechazó la propuesta de su vástago: “Le pregunté a Andrés y no quiso, porque Andrés es así”.

Entonces, Ricardo Manjarrez, conductor de Ventaneando que entrevistó a Margarita, comentó: “Debido a ello, Leonardo no fue invitado a la fiesta y homenaje sorpresa que hace unos días Margarita le organizó a Andrés, donde le cumplió el deseo de que don Germán Lizárraga y su banda le cantaran Los casquillos de mi cuerno, su canción favorita”.

Sobre esta sorpresa, Margarita también habló en la charla: “Llevamos muchos años escuchando esa canción y era el deseo de Andrés que cuando se vaya de este mundo le tocaran esta canción. Don Germán se entera y dice: ‘Se la quiero ir a cantar en vida’. Todo mundo me preguntaba que cuánto me costó, pero yo no tengo dinero, mi bolsillo no da para haber podido pagar eso, fue un regalo”.

Destaca que hace unos días, en un encuentro con varios reporteros que fue retomado por el programa Sale el sol, Leonardo habló de su padre.

Sobre la delicada situación de salud de Andrés, dijo: “Prefiero no tocar ese tema, ya saben que me abstengo de todas estas cosas. (…) Unos días está bien, otros días está mal y así es la cosa, nos ha alarmado a todos”.

“A veces sí, a veces no, dependiendo cómo se sienta. Yo también trabajo, acabo de terminar una película en Guatemala, entonces tengo que trabajar y hacer la vida”, comentó ante la pregunta de su ha podido hablar con Andrés.

Leonardo también aseguró que no le importa la herencia: “A mí no me importa, yo tengo mis cosas, estoy enfocado en mi trabajo. Si él quiere, aquí estamos”. Por último, le mandó un mensaje a su padre: “Bendiciones jefe, que te recuperes y siempre lo mejor”.

