Anastasiya Kvitko, la Kim Kardashian rusa, deja ver de más con un llamativo vestido verde

La modelo e influencer Anastasiya Kvitko, mejor conocida como la Kim Kardashian rusa, luce un vestido verde escotado y con aberturas enfrente, que dejan ver de más su escultural anatomía.

A Anastasiya Kvitko le encanta compartir con sus 12.4 millones de seguidores en Instagram imágenes donde destaca sus pronunciadas curvas, con grandes escotes y prendas atrevidas, como el vestido verde que lució recientemente y que ha dejado boquiabiertos a los caballeros.

Anastasiya Kvitko deja ver de más

Y es que la modelo de 27 años publicó un video donde el escote de su vestido es muy pronunciado y por si fuera poco tiene dos aberturas en al frente, para resaltar sus piernas, pero no solo eso, sino que deja ver un poco más, lo que está enloqueciendo a sus seguidores.

La joven rusa no puede pasar desapercibida, ya que posee una de las anatomías más voluptuosas del mundo del espectáculo, y luego le encanta lucir siempre sexy, que sería imposible no verla.

Además, camina muy sensual para sus seguidores y posa muy sugerente.

Deja sin respiro a más de uno

El video lleva más de 128,000 me gusta y una serie de halagos de sus fans, que no pierden la oportunidad para destacar su anatomía.

“Eres hermosa con cualquier atuendo, pero aún mejor sin él. Hola mí amor eres la más hermosa del Instagram. Tú y la vista es una gran combinación”, destacan algunos comentarios en la red social.

La Kim Kardashian rusa también compartió una serie de fotos, donde luce en todo su esplendor sus enormes atributos y torneadas piernas. Su diminuta cintura tampoco puede pasar desapercibida. View this post on Instagram A post shared by AK (@anastasiya_kvitko)

En otra de las imágenes que ha compartido Anastasiya Kvitko luce un minivestido rojo pasión con un escote en V que roba los suspiros de sus admiradores. A ella le encanta lucir sus atributos y no pierde la oportunidad para deleitar la pupila de los caballeros. View this post on Instagram A post shared by AK (@anastasiya_kvitko)

