Andy Ruiz no se rinde en la búsqueda de su pelea contra Tyson Fury y lo presiona con un mensaje en redes sociales: “Llegará mi hora”

El pugilista de raíces mexicanas, Andy Ruiz se sigue mostrando deseoso de enfrentar al actual campeón de peso pesado Tyson Fury y así lo dejó saber en su cuenta oficial de Instagram en la que compartió un flyer que lo pone a él y el británico en un mismo ring.

“¡Llegará mi hora! Primero Dios”, escribió Ruiz en el post donde se le ve frente a frente ante Fury. El excampeón pesado busca destronar al británico desde hace tiempo en un enfrentamiento que podría darse a inicios del 2023.

Hace algunas semanas se había especulado con la posibilidad de que ambos boxeadores se subieran al cuadrilátero en el mes de diciembre, pero el padre de Ruiz confirmó que eso no sería posible en lo “inmediato”. “No nos han dicho para una pelea en diciembre. No nos han comentado nada, pero no creo que para diciembre se pueda”, explicó en conversación con el medio Izquierdazo.

Andrés Ruiz también precisó que su hijo se encuentra de vacaciones tras derrotar al cubano Luis ‘King Kong’ Ortiz el pasado 4 de de septiembre por decisión unánime. El púgil retornaría al gimnasio y los entrenamientos ya para el próximo mes de noviembre.

¿Qué dice Fury?

Fue el mismo peleador británico el que hace una semana reconoció que el nombre de Ruiz estaba en la agenda de contrincantes luego de no poder concretar un combate ante su compatriota Anthony Joshua. “No sucederá este año, no lo creo. Hay muchas dudas. Estamos consultando con otros peleadores: Andy Ruiz, Luis Ortiz y Filip Hrgovic o quien sea que quiera enfrenarme”, dijo Fury para el medio Sportsmail.

Ruiz, ¿Desesperado por pelear?

A mediados del mes de septiembre el boxeador aplicó la misma táctica utilizada ante Fury en redes sociales, pero en esta oportunidad con Deontay Wilder, en una clara muestra de que está con ganas de enfundarse nuevamente los guantes.

‘The Destroyer publicó en Twitter una imagen en la que aparece frente al boxeador estadounidense en un ring y con un mensaje que decía: “Wilder vs. Ruiz”. 😤👊👊👊 pic.twitter.com/kbYAlTlUAs— AndyRuizJr (@Andy_destroyer1) September 12, 2022

Actualmente los títulos de peso pesado los ostetan Oleksandr Usyk (AMB, FIB y OMB) y Tyson Fury (CMB).

