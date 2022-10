De espaldas Karol G hace un perreo extremo usando un body de corte alto

Karol G ha logrado llenos totales durante su gira Strip Love Tour, y hay momentos durante sus conciertos en los que hace sensuales coreografías acompañada de su grupo de bailarinas. En Austin, Texas causó sensación al lucirse en un atuendo compuesto por botas altas y un body de corte alto con correas, para después hacer un perreo extremo junto a una barra de metal.

La reguetonera de 31 años también se presentó en el T-Mobile Center de Kansas City, y presumió su figura en un enterizo brillante durante el segmento acústico del show. Uno de los momentos más espectaculares es cuando posa a varios metros del escenario sobre una estructura en forma de corazón. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news) View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Recientemente Karol compartió en Instagram una serie de fotos que la muestran relajada antes de un concierto, en topless y tapando su busto con su larga cabellera roja. Las imágenes (que complementó con el texto “Ay! que rico ♥️”) han obtenido hasta el momento más de seis millones de likes. La gira Strip Love Tour continuará en Estados Unidos a lo largo del mes de octubre. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

