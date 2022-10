Yalitza Aparicio se disfraza de Harley Quinn para recrear una icónica escena en TikTok

En medio del revuelo que dejó su regreso a la pantalla chica con la cinta de terror Presencias, Yalitza Aparicio reapareció en redes sociales caracterizada como Harley Quinn, cómplice e interés amoroso de El Guasón, en Escuadrón Suicida, película que se estrenó en 2016. Pero eso no es todo porque la actriz también demostró sus habilidades al recrear una escena del personaje.

A través de su cuenta de TikTok, Yalitza Aparicio -a quien pronto veremos en la nueva temporada de Mujeres asesinas- compartió un divertido video en el que aparece luciendo el look del personaje de Margot Robbie, que hace unos días le dio su bendición a Lady Gaga para interpretar a Harley Quinn en la secuela de Joker, Folie à Deux.

Al igual que Margot Robbie, Yalitza Aparicio se recogió el cabello en dos coletas que, gracias a un filtro de la red social, se veían de color morado y azul.

La intérprete, de 28 años, llevaba los labios pintados de rojo carmesí y un extravagante maquillaje de sombras, además llevaba una camiseta de tirantes color azul y un falso tatuaje en forma de corazón debajo sobre su mejilla derecha.

Pero lo que causó mayor revuelo entre los internautas fue la escena que recreó a la perfección Yalitza Aparicio del icónico personaje de DC Comics. En la secuencia, que pertenece a la primera entrega de Escuadrón Suicida, se observa a la actriz mexicana con un gesto de inocencia, al mismo tiempo que admite escuchar voces en su cabeza.

“¿Cómo dicen? Que mate a todos y escape”, comenta con una sonrisa burlesca y entre risas, “Lo siento, las voces… Es broma, ¡ay! No, eso no es lo que dijeron”.

Hasta el momento, el gracioso video de la actriz suma casi 800 mil reproducciones y 50 mil “me gusta”. Sin duda, Yalitza es una las famosas mexicanas más activas en la red social, donde con frecuencia comparte clips de parodias, canto o recreando coreografías de baile.

Además de que protagonizará un episodio de la nueva entrega de la serie Mujeres Asesinas, la actriz formará parte del elenco de La gran seducción, una película de Netflix que está bajo la dirección de Celso García.

Aunque se desconoce el personaje que interpretará en el filme, se sabe que tendrá un papel protagónico y que compartirá escenas con el comediante Memo Villegas, mejor conocido como El Teniente Harina, y el actor Pierre Louis, a quien seguro recuerdas por producciones como Chilangolandia, Control Z o la telenovela La gata. View this post on Instagram A post shared by Netflix Latinoamérica (@netflixlat)

