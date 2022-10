En minivestido gris Alexa Dellanos mueve sensualmente su retaguardia

Alexa Dellanos mostró que se divierte mucho en sus salidas nocturnas, y a través de sus historias de Instagram compartió un video en el que aparece en un restaurante, usando un ajustado minivestido gris y acompañada de una amiga. En un momento se contagia con el ritmo de la música y comienza a bailar sensualmente, luciendo al máximo su retaguardia.

La bella influencer de moda y estilo de vida publicó también varias fotografías de su viaje a París, en las que posó como toda una modelo y lució su figura en vestidos de varios colores. Uno de los mensajes con los que complementó esas publicaciones fue: “Quiero quedarme aquí para siempre”.

Hace algunos días Alexa presumió sus atributos mientras viajaba en un auto, usando un ajustado vestido de color caramelo con el que dejó ver su ropa interior. Su mamá -la conductora Myrka Dellanos– dio a conocer que la influencer está escribiendo un libro, además de que próximamente lanzará el mercado su propia línea de ropa. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

