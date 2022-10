FIA halló culpable a Red Bull de sobrepasar el límite presupuestario y la escudería dijo sentirse “sorprendida y decepcionada”

Este lunes la Federación Internacional Automovilística (FIA) hizo públicos los resultados de su investigación con respecto a la violación del límite presupuestario de algunas escuderías en 2021. Red Bull fue señalada por superar el techo de gasto e incumplir el reglamento financiero. A través de un comunicado dejaron en claro su malestar ante este dictamen.

Red Bull dijo estar decepcionado y sorprendido con la conclusión de la investigación. “Encontramos que los hallazgos de la FIA sobre el ‘exceso’ de gastos menores de las regulaciones financieras con sorpresa y decepción”.

“Uno de los objetivos de 2021 era estar bajo el techo de gastos, por lo que tenemos que revisar cuidadosamente los hallazgos de la FIA ya que mantenemos la creencia que los costos relevantes están bajo los límites impuestos en 2021. A pesar de las conjeturas y posicionamientos, hay un proceso a seguir bajo las regulaciones de la FIA, las cuales seguiremos respetuosamente, mientras consideramos todas las opciones disponibles”, añadieron.

Pronunciamiento FIA

“La administración del límite de costes de la FIA está determinando actualmente el curso de acción apropiado que debe tomarse en base al reglamento financiero con respecto a Aston Martin y Red Bull, y se comunicará más información de conformidad con el reglamento”, dijeron en el comunicado.

FIA completes review under the 2021 FIA Formula 1 Financial Regulations https://t.co/ShX1dIuttZ — FIA (@fia) October 10, 2022

De acuerdo con la entidad rectora de la Fórmula 1, hubo una infracción en cuanto al “procedemiento y gastos menores en 2021″. Sin embargo, aun no hay fecha para las posibles sanciones. Cabe recordar que en el mundo del deporte del motor se considera como una infracción menor exceder el techo de gasto”.

Más escuderías involucradas

Aunque Red Bull es el caso más llamativo por el gran momento que viven luego de la conquista de Max Verstappen en el Gran Premio de Japón, Aston Martin era otro de los equipos señalados de no cumplir con el límite. No obstante, la FIA dijo que se trató de una “irregularidad en el procedimiento acorde con el reglamento financiero”. Aunque no dio detalles al respecto. FIA announces 2021 Cost Cap breaches by Aston Martin and Red Bull#F1 https://t.co/Wx4J6xulmb— Formula 1 (@F1) October 10, 2022

La escudería Williams tampocó cumplió con el procedimiento al no presentar a tiempo sus cuentas, pero dicha infracción ya fue solventada con una multa para el equipo de Grove.

