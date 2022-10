El desempleo se llevará 175,000 trabajos al mes en EE.UU. a partir de 2023, según Bank of America

Bank of America advirtió que la lucha de la Reserva Federal (Fed) por disminuir la inflación ocasionará que los puestos de trabajo en Estados Unidos comiencen a disminuir cada mes a partir de principios del próximo año.

Aunque en el mes de septiembre el mercado laboral se ha mantenido fuerte, la Fed sigue aumentando de forma agresiva las tasas de interés para aliviar la demanda de todos los bienes y servicios, desde automóviles y hogares hasta electrodomésticos.

Se espera que el ritmo de crecimiento del empleo se reduzca aproximadamente a la mitad durante el cuarto trimestre de este año, dijo Bank of America a los clientes en un informe el viernes. Aseguró que el desempleo alcanzará un máximo del 5.5%.

Como parte de sus pronósticos, señala que las nóminas no agrícolas comenzarán a reducirse a principios del próximo año, lo que se traducirá en una pérdida de alrededor de 175,000 empleos al mes durante el primer trimestre, dijo el banco.

Los gráficos publicados por Bank of America sugieren que la pérdida de empleos continuará durante gran parte de 2023.

La estrategia de la Fed ha sido desacelerar el mercado laboral lo suficiente como para que la inflación vuelva a niveles saludables, pero no tanto como para causar pérdidas de empleo significativas y persistentes. Sin embargo, Bank of America no cree que la Fed pueda lograrlo.

El informe de empleos del viernes pasado mostró que, aunque el mercado laboral se está desacelerando, Estados Unidos agregó 263,000 empleos más fuertes de lo esperado en septiembre. La tasa de desempleo cayó al 3.5%, empatado en el nivel más bajo desde 1969.

Una recesión poco profunda con bajo desempleo

Sin embargo, otros pronósticos son más optimistas, como The Conference Board , que dijo el lunes que su índice de tendencia laboral, una combinación de los principales indicadores del mercado laboral, aumentó el mes pasado.

Se trata de una importante señal de que “el empleo seguirá creciendo en los próximos meses“, aunque es probable que las ganancias laborales “se desaceleren con respecto a su ritmo reciente”, señaló en su más reciente informe.

La buena noticia es que incluso aquellos que piensan que una recesión está en camino, no ven que la tasa de desempleo se dispare como lo hizo en 2020 o 2008.

Bank of America espera que la tasa de desempleo alcance un máximo del 5.5% el próximo año, muy por debajo del pico de casi el 15% en abril de 2020.

