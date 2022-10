Horacio Pancheri revela el deseo de Pablo Lyle antes de ser declarado culpable que no podrá cumplir

Horacio Pancheri, quien tiene una amistad de ocho años con Pablo Lyle, compartió su opinión sobre el veredicto que recibió el actor por el homicidio involuntario de Juan Hernández a quien golpeó en 2019 durante un incidente de tránsito en Miami, Florida. En entrevista con el programa ‘Al Rojo Vivo’, el argentino reveló uno de los últimos mensajes que recibió de su amigo.

El pasado martes 4 de octubre se realizó la última audiencia en el juicio que enfrentó Pablo Lyle, donde el jurado lo encontró culpable de homicidio involuntario de un hombre de 63 años, quien falleció a consecuencia de los daños cerebrales que sufrió al momento de caer al suelo tras haber recibido un golpe del actor mexicano.

Conmovido con el veredicto, el también actor, Horacio Pancheri, compartió que estuvo en contacto con Lyle durante los últimos tres años y medio en los que permaneció bajo arresto domiciliario, tiempo en el que se mantuvo tranquilo y reflexionando sobre lo ocurrido.

“Estaba en la casa trabajando mucho en él, aprendió muchísimo a conectarse con él, a estar en paz. Darse cuenta de los errores que cometió, estaba leyendo mucho”, reveló Pancheri.

Asimismo, recordó uno de los últimos mensajes que recibió de su amigo, quien deseaba pasar el próximo 18 de noviembre que es su cumpleaños en casa, sueño que no logrará cumplir.

“Uno de los últimos mensajes que me mandó es: en noviembre cumplo años, espero estar en casa”. Pablo Lyle

Aseguró que la última vez que Pablo Lyle convivió con sus hijos fue poco antes de iniciar el juicio y esta, habría sido la última vez que los vio.

“Hace un par de semana estuvo con ellos, la última vez“, comentó.

El actor de telenovelas como ‘En Tierras Salvajes’ y ‘La Sombra del Pasado’ se puso en contacto con Ana Araujo para hacerle saber su apoyo y preguntarle si ya sabe en dónde pagará su condena Pablo Lyle, además de expresar su interés en a visitarlo pronto, pero hasta el momento ella no le ha respondido.

Al ser cuestionado sobre el último abrazo que Lyle le dio a su esposa, reconoció que fue un momento importante que le conmueve demasiado, pues no hay momento en que deje de pensar en su amigo y lo que podría estar viviendo por culpa de un momento de ira por el que tendrá que pagar un alto precio con su libertad.

“Anoche no pude dormir de pensar en dónde podría estar mi amigo, a dónde lo van a llevar. No justifico el acto de violencia y no justifico si yo tengo un acto de violencia, no justifico la violencia y no la defiendo, pero fue un segundo que se desconectó y tuvo este mal acto que sucedió con este señor que también siento mucho por la familia de él”, sentenció.

