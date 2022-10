Las colonoscopias no hacen ninguna diferencia en la reducción de mortalidad según un nuevo estudio

Un nuevo estudio europeo sobre colonoscopias ha hecho que muchas personas, incluyendo a profesionales de la salud, se cuestionen si deberían someterse al procedimiento para detectar el cáncer de colon.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. una prueba de detección de este tipo se usa para buscar una enfermedad cuando una persona no tiene síntomas.

El cáncer colorrectal casi siempre se desarrolla a partir de pólipos precancerosos (crecimientos anormales) en el colon o el recto y estas pruebas ayudan a encontrarlos.

De acuerdo al Dr. Jason Dominitzel director nacional de gastroenterología de la Administración de Salud de Veteranos y coautor de un editorial que acompaña al estudio en The New England Journal of Medicine, estas pruebas son efectivas y deben realizarse.

En este tipo de exámenes, un médico inserta un tubo largo y flexible en el recto, mientras que una pequeña cámara de video al final del tubo le permite al médico ver el interior del colon.

Hay otros métodos de detección del cáncer de colon, como el análisis de sangre oculta en las heces y dependiendo de los resultados, los médicos a menudo recomiendan una colonoscopia para estar completamente seguros del diagnóstico.

“La colonoscopia es, en última instancia, la prueba que se realiza para evaluar el cáncer de colon”, dijo Dominitz.

Qué mostró el nuevo estudio

La Iniciativa Nórdica-Europea sobre el Cáncer Colorrectal (NordICC) realizó un ensayo en el que participaron casi 85 000 personas de entre 55 y 64 años.

Allí se observó una reducción del 18% en el riesgo de cáncer colorrectal durante un período de 10 años entre los que fueron invitados a recibir colonoscopias. Sin embargo, los investigadores encontraron que la reducción del riesgo de muerte por cáncer colorrectal en este mismo grupo “no era significativa”.

Según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, se cree que los cánceres de colon son de crecimiento lento y la tasa de supervivencia de cinco años para los casos que se detectan antes de que la enfermedad se propague por todo el cuerpo es del 91%.

Los investigadores concluyeron que un mayor grado de colonoscopias de alta calidad, debería resultar aún en mayores reducciones en los cánceres colorrectales y las muertes relacionadas.

En términos generales, todos debemos comenzar a hacernos colonoscopias periódicas a los 45 años. Para las personas que tienen un alto riesgo debido a antecedentes familiares u otros factores, es incluso más joven.

