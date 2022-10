7 señales de sobrepeso desde el punto de vista médico

Casi el 42% de la población de Estados Unidos padece de la obesidad como un problema grave de salud, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Luego de tantos estudios, se ha comprobado que la obesidad está relacionada con una gran cantidad de condiciones de salud, que incluyen enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, diabetes, presión arterial alta, colesterol no saludable, asma, apnea del sueño, cálculos biliares, cálculos renales, infertilidad y hasta 11 tipos de cánceres.

Con el incremento de la preocupación mundial por la salud mental, también se deben destacar los efectos sociales y emocionales de la obesidad como la discriminación, salarios más bajos, menor calidad de vida y una probable susceptibilidad a la depresión.

En entrevista para Eat This, Not That Health, el Dr. Tomi Mitchell explicó aspectos importantes sobre esta enfermedad y cuándo debemos acudir a un médico o grupos de atención en busca de ayuda.

Sé consciente de que el peso afecta tu bienestar

Como médico de familia certificado en estrategias de bienestar holístico, Mitchell explica que el peso se ha convertido en un tema controvertido en los últimos años, pero esto afecta nuestros niveles de energía, la capacidad para movernos y el estado de ánimo.

Es esencial ser consciente de nuestro peso y asegurarnos que está en un nivel saludable, no significa que debamos estar obsesionados con nuestro peso o hacer dieta constantemente; pero sí entender que nuestro peso afecta nuestra salud y bienestar en general.

Los riesgos para la salud

Uno de los riesgos más comunes de tener sobrepeso es la diabetes tipo 2, que ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce suficiente.

También produce enfermedades cardíacas pues el exceso de peso sobrecarga el corazón y puede provocar presión arterial alta y enfermedad de las arterias coronarias.

Ropa apretada

Si tu ropa se siente más apretada de lo normal, podría significar que aumentaste de peso. Aunque la hinchazón o retención de líquidos también pueden ser causantes, pero la mayoría de veces un aumento de kilos es la razón.

Cuando aumentamos de peso, nuestro cuerpo almacena las calorías adicionales en forma de grasa que se acumula alrededor de la cintura, las caderas y los muslos. Si sospechas que has ido aumentando de talla, es ideal que consultes a tu médico.

Te sientes cansado todo el tiempo

Si tienes sobrepeso también tendrás fatiga. Llevar peso extra puede dificultar el dormir lo suficiente por la noche y la tensión adicional en su cuerpo puede hacer que sea difícil sentirse enérgico durante el día.

Además, según el Dr. Mitchell también podrías experimentar dificultad para respirar después de un esfuerzo (como subir un tramo de escaleras).

Te puede interesar:

Niños que viven su infancia en lugares rodeados de agua tienen mejor salud mental de adultos, según un nuevo estudio

Alimentación saludable: perder grasa facial es posible sin gastar dinero en cirugías