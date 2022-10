Ninel Conde se luce con un diminuto vestido que resaltó sus voluptuosos encantos

Ninel Conde elevó la temperatura en sus redes sociales con una fotografía en la que presumió su curvilínea silueta, pero en esta ocasión no apareció posando en bikini, sino con un diminuto vestido que resaltó sus voluptuosos encantos.

“El Bombón Asesino” constantemente se involucra en escándalos que tienen que ver con su vida sentimental y hasta familiar, en especial debido a la batalla legal que sostiene desde hace varios años con Giovanni Medina, padre de su hijo Emmanuel. Sin embargo, también se ha caracterizado por mantenerse activa con varios proyectos profesionales a la vez, uno de ellos el lanzamiento de su página de OnlyFans en la que consiente a sus fanáticos posando con diminutas prendas que dejan a la vista su torneada figura.

Es a través de su perfil oficial de Instagram, en donde la cantante mexicana constantemente comparte breves adelantos de sus candentes publicaciones y en una de las más recientes, enamoró a sus seguidores posando con un sexy minivestido.

En la acalorada imagen que fue acompañada con la frase: “Nuevos comienzos”, Ninel Conde también dejó ver sus estilizadas piernas.

Tal como sucede en ocasiones anteriores, recibió una lluvia de halagos por parte de sus admiradores, junto a más de 25 mil reacciones en forma de corazón con las que confirmaron que posee un cuerpazo de envidia.

Pero a sus 46 años Ninel Conde sigue paralizando las redes sociales y en una postal con la que anunció que hay nuevo contenido exclusivo en su página, también expuso sus medidas perfectas mientras posa con un sensual atuendo de red en color negro, con el que las transparencias enamoraron a miles.

“¡Sólo tengo una cosa que decir! Hay nuevo contenido en OnlyFans para ustedes”, fue la invitación que hizo la también actriz ante sus 5.4 millones de seguidores.

Recordemos que fue en febrero de este 2022 cuando Ninel Conde sorprendió a sus seguidores de redes sociales al anunciar que abrió su cuenta en OnlyFans, fecha en la que comenzó a compartir imágenes atrevidas en las que también se ha lucido ante la cámara con prendas de lencería y pijamas pequeñitas que también resaltan sus curvas de infarto. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

También te puede interesar:

–Ninel Conde expone cuerpazo mientras se broncea con diminuto bikini blanco

–Ninel Conde presume abdomen de acero a sus 46 años con minibikini rojo desde las playas de Mykonos

–Ninel Conde cumple 46 años luciendo su figura en microbikini dorado desde Santorini, Grecia