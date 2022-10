Recuerdan cuando Álvaro Morales hablaba mal del América y lo comparaba con una novela de Televisa

Cuando están a punto de comenzar los partidos de los cuartos de final del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, es buen momento para recordar cuando Álvaro Morales, reconocido y polémico periodista que hoy se identifica como americanista, antes hablaba mal del equipo azulcrema e incluso se atreevió a decir que no era un equipo grande. “El América es de Televisa y es una novela”, decía en un programa junto a David Faitelson que hasta le tuvo que pedir un poco de cordura.

El portal Mediotiempo recordó aquel episodio luego de que Morales saliera en un video celebrando la eliminación de las Chivas de Guadalajara. En dicho video el comunicador se montó en una silla eufórico a gritarle a su compañero en cara la eliminación del Rebaño. Sin embargo tal como informó el citado portal, un fanático recordó aquellos años de hablar mal del América.

Álvaro Morales cargó contra el América en 2010

Las declaraciones de Álvaro Morales cargando contra las Águilas datan del año 2010, en aquella oportunidad el equipo azulcrema venía de ser eliminado en semifinales por Santos Laguna y cumplían ya cinco años sin levantar un trofeo en México. “Manuel Lapuente ya lo había dicho, América no es un equipo grande y quedó demostrado ya desde hace varios torneos“, decía el polémico comunicador.

“Es más, no me acuerdo cuándo fue la última vez que el América quedó campeón, ya hasta se me olvidó”, añadía en tono burlesco. “¿A qué empresa pertenece el América? Sí, Grupo Televisa y ellos hacen muy buenas novelas. Televisa hizo otra novela con el América, yo me atrevo a decir las cosas como son”, dijo comparando al equipo con la ficción de las telenovelas.

Álvaro Morales no es americanista original

Es importante recordar que Álvaro Morales no es fanático del América desde siempre, ya que antes por más disparatado que suene, era fanático del Cruz Azul, uno de los rivales de la oncena azulcrema. El fanatismo de Morales por las Águilas comenzó en el año 2018 tras la Final del Torneo Apertura en donde declaró públicamente que dejaba de apoyar a La Máquina para hacerse fan del América.

El relanzamiento de este video de Morales hablando mal de los azucrema ha generado todo tipo de comentarios en contra del periodista, desde gente que lo ha llamado payaso hasta gente aborreciendo los constantes gritos que da en ESPN, cadena a la que pertenece desde el año 2003.

