Ricardo Pelaéz anunció su salida en CD de Guadalajara: “Fallé como jugador y directivo”

En horas de la noche de este martes, el ahora exdirector deportivo de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Peláez oficializó su salida de la instutición tras una reunión con la junta directiva presidida por Amaury Vergara, en la cual se decidió que no continuaría al frente de la planificación.

En rueda de prensa, Peláez reconoció que no pudo cumplir con las promesas que realizó cuando firmó por las Chivas. “Se tocó el tema de mi continuidad en la institución y llegaron a la conclusión de que no voy a continuar. Le dije a Amaury que la comparto. Mover al técnico y varios jugadores no alcanza. Tiene que haber un cambio de rumbo. Hubo fallas mías porque cuando llegué prometí muchas cosas”.

“Los jugadores tienen una parte de responsabilidad, pero yo los elegí. Tengo palabras de agradecimiento. Chivas fue el reto más difícil de mi carrera. Como jugador fallé cuando perdimos la final ante Necaxa y como directivo también. Conozco el éxito, pero también el fracaso”, aseveró.

