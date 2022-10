“Se metió con quien no debía”: Grupo criminal habría planeado asesinar al presidente López Obrador

Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el crimen organizado ha doblegado a las fuerzas del orden, lo que se ha visto reflejado con atentados en contra de policías, alcaldes, y hasta del secretario de seguridad de la Ciudad de México.

Incluso, el propio mandatario mexicano pudo convertirse en uno de los objetivos de estos ataques, según revelan los archivos hackeados por el grupo de piratas cibernéticos de Guacamaya.

Un informe fechado el 10 de febrero de 2019 y dirigido al subjefe de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detalló los supuestos planes de un grupo criminal para asesinar al propio presidente de México.

El documento menciona un hombre identificado como Sergio Águila Luévanos, alias “El Capi”, quien habría sostenido conversaciones con delincuentes para planear el atentado contra López Obrador.

Águila Luévanos es un capitán en retiro del Ejército, especialista en electrónica de aviación y exsecretario de Seguridad Pública del municipio de Villa Corona, en Jalisco.

Sin embargo, después se dedicó al robo de hidrocarburos, razón por la que, en agosto de 2019, fue detenido al ser acusado de delincuencia organizada, además de cometer acopio y tráfico de armas.

Detienen a militares en activo y retiro con armas y drogas, entre ellos Sergio Águila Luevanos (O/A) – (Capitán de la SEDENA, retirado, Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Villa Corona, Jalisco)

Los operativos se realizaron en Sinaloa, Ciudad de México y Jalisco pic.twitter.com/h4M4Ry5Sx6 — Marcos Muedano (@marcosaariel) August 16, 2019

Como parte de las investigaciones en contra de “El Capi”, se interceptó un audio en el que habla con otro hombre no identificado, quien le mencionó que no llegaron las piezas de los rifles AR-15 debido a que le pedían el efectivo por adelantado, situación con la que no estuvo de acuerdo y agregó que buscaría a un nuevo proveedor de armas.

En el miso audio, el exmilitar explicó a su interlocutor que el grupo se encontraba en crisis financiera, luego de las medidas que había comenzado a implementar el gobierno, por lo que no tenían dinero, razón que los orilló a “extorsionar y a robar”; no obstante, no les alcanzaba para más armas.

Asimismo, aseguró que ya existía “precio para la cabeza” del mandatario mexicano, puesto que no cedió en su estrategia para eliminar el huachicol (robo de combustible). Además, advertía que la situación se pondría peligrosa, ya que el presidente “se metió con quien no debía”.

“Ya se oye mucho que le van a dar piso al Presidente de la República, nada más están fraguando bien, se unieron toda la palomilla y pues ya le dijeron que se arreglaran, pero el señor les dijo que no. Y creo que el señor ya tiene precio de su cabeza, por lo que se va a poner color de hormiga, porque se metió con quien no debía de haberse metido”, señala el documento.

La Sedena concluyó en su informe que seguirían con la investigación del caso, y detalló que tras ejecutar el combate al huachicoleo, las estructuras criminales perdieron fuerza debido a sus escasos recursos económicos.

