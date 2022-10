Trump no sabía que sus partidarios estaban atacando el Capitolio, según Kevin McCarthy

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Kevin McCarthy, dijo a dos oficiales que el expresidente Donald Trump no sabía que sus seguidores estaban atacando el Capitolio, según una cinta secreta del expolicía de DC Michael Fanone.



“Solo les digo por mi llamada telefónica que él no sabía que” sus partidarios estaban asaltando el Capitolio, dijo McCarthy al grupo, refiriéndose a una llamada que tuvo con Trump la tarde del 6 de enero.



Las declaraciones de McCarthy, quien no cooperará con la investigación del comité del asalto al Capitolio, llegan después de que testigos de la audiencia del 6 de enero revelaron que el exmandatario vio por horas cómo se desarrollaba el ataque por televisión.



De acuerdo con “Hold the Line” de Fanone, McCarthy también pareció atribuirse el mérito de lograr que Donald Trump hiciera una declaración pública de última hora de la tarde de los disturbios instando a sus partidarios a “irse a casa”.



Fanone reveló que dicha reunión se desarrolló cuando varios republicanos de la Cámara intentaban restar importancia o distorsionar los hechos de lo que ocurrió el 6 de enero cuando los partidarios de Trump reaccionaron la supuesta elección robada.

“Me alegro de haberlo grabado“

A la par de la reunión, McCarthy se encontraba “retrocediendo en su promesa de nombrar republicanos para el Comité especial del 6 de enero”, escribe Fanone y agrega que “la única razón por la que McCarthy accedió a reunirse con nosotros fue porque lo habían criticado por negarse a verme”.



Durante una charla con Brianna Keilar de CNN, Fanone indicó que no estaba sorprendido por los comentarios de McCarthy en la reunión, argumentando que “vio cómo se había desviado de sus declaraciones originales.

Y dijo que no se arrepiente de haber grabado aquella conversación: “Pero me alegro de haberlo grabado. Por eso lo grabé, porque no esperaba que Kevin McCarthy, el número 1, dijera la verdad; No. 2, cuenta la conversación con precisión; y No. 3, quería mostrarle a la gente cuán indiferentes son los legisladores, no solo los legisladores republicanos, sino todos los legisladores, al pueblo estadounidense real al que representan”.

