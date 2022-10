“Se nos fue al piso”: Mujer se desmaya al enterarse que será abuela

Ser madre es una de las noticias más felices que puede recibir una mujer, ya que de acuerdo a la mayoría es un parteaguas en su vida.

Así lo muestra un video que circula en redes sociales, pues la próxima mamá compartió en su cuenta de TikTok el momento en que se dio cuenta que en unos meses daría a luz a un bebé y cómo se lo compartió a toda su familia.

Sin embargo, su mamá fue la más sorprendida, al punto de que desmayó por lo impresionante que resultó para ella la noticia.

“Como les conté, es un video que les hice a cada miembro de mi familia para decirles que estaba embarazada, fue personalizado. Les dejo la idea y espero que sus papás no se desmayen”, dijo en la plataforma china.

“Cuando se cayó mi mamá, la persona que estaba grabando era mi esposo y tiró el celular para poder agarrarla y yo también me fui a intentar cacharla. El video se ve chistoso, pero en el momento no fue chistoso porque se nos fue al piso y se pegó en la cabeza”, añadió respecto a la manera en que todo quedó grabado, aún cuando no esperaban que se diera este tipo de reacción teniendo en cuenta que no había motivo para tal sorpresa.

Indicó que una vez que la pudieron estabilizar se emocionó hasta las lágrimas con las imágenes del ultrasonido: “Hay un después en el que la sentamos para que no se nos fuera a caer de nuevo y ya le pusimos el video y pudo ver todo lo demás”, cerró.

