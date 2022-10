Tras la salida de Ricardo Peláez de Chivas ¿Se va o se queda Ricardo Cadena?

Ricardo Peláez confirmó su salida de las Chivas luego de la eliminación a manos del Puebla en la repesca, el ex futbolista y directo deportivo dijo que asumía su fracaso ya que había prometido muchas cosas que finalmente no terminó cumpliendo. Sin embargo en el entorno del Rebaño Sagrado quedan dudas sobre la pronta decisión sobre Peláez y la discusión sobre la continuidad o no del entrenador Ricardo Cadena.

Cabe señalar que la decisión del despido del director deportivo fue una sorpresa ya que muchos esperaban que el sacrificado fuera el entrenador. Ante esta realidad son muchos los rumores que se estarían manejando. Según reporta el periodista Rubén Rodríguez a través de Fox Sports, la decisión de la directiva sería mantener a Cadena ya que tienen la idea de que reforzando al equipo, la actualidad de las Chivas pudiera estar cambiando y ven al actual DT como el timoniel correcto.

Siguen las versiones sobre Ricardo Cadena

Sin embargo la versión de Fox no sería la única, ya que según informa la periodista Ashley González de Azteca Deportes, ya la directiva le habría comunicado a Cadena que estaría dejando de ser el DT de Chivas en los próximos días, así lo reseñó el Diario AS. También se habla de una presunta lista de nuevos entrenadores la cual estaría encabezada por Andrés Lillini, técnico argentino que recientemente fue despedido por Pumas.

Versiones van y versiones vienen, cabe destacar que Cadena tiene contrato con las Chivas por lo tanto no sería necesario anunciar de manera oficial su continuidad. Sin embargo la incertidumbre continuará hasta saber las decisiones que se tomen desde el Rebaño.

El futuro de las Chivas

Ante esta ola de rumores aún el futuro del Rebaño Sagrado sigue siendo incierto y se desconoce quien tendrá el mando del equipo para el próximo Torneo Clausura. Cabe destacar que Cadena tomó el mando como interino y medio enrumbo el barco aunque posteriormente quedaron expuestos con una racha de hasta cuatro partidos perdidos de manera consecutiva.

Queda la incógnita de la salida inmediata del director deportivo y la expectativa con Cadena que hasta hoy sigue siendo el DT de Chivas hasta nuevo aviso.

