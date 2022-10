Canelo Álvarez muestra su faceta como pelotero en la Liga Mexicana del Pacífico

Luego de su victoria contra Gennady Golovkin hace casi un mes Saúl Álvarez reapareció en público y mostró una faceta distinta, ya que lo hizo como pelotero por unos breves segundos, mientras lanzó la primera bola en el debut de los Charros de Jalisco en la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Los actuales monarcas de la liga mostraron en sus redes sociales el momento en el que el pugilista se lució en la lomita, enviando el lanzamiento a Christian Villanueva, quien recibió la bola.

“Para mí es un honor que me hayan invitado. Me dijeron desde antes de mi pelea y decir que sí fue difícil por todo lo que tenía, lo de mi mano, pero es un honor estar aquí, siempre apoyando”, expresó el campeón unificado de peso supermediano después del envío.

A la cita, Canelo Álvarez acudió al estadio en compañía de su esposa y una de sus hijas; una vez que terminó su actividad en el campo, subió a uno de los palcos para disfrutar el juego, tal y como lo demuestran las imágenes que él mismo compartió en su cuenta oficial de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Saul Alvarez (@canelo)

Desafortunadamente para los locales, en su primer juego de la temporada los Charros de Jalisco se llevaron también su primera derrota, ya que cayeron 4-3 contra los Venados de Mazatlán.

