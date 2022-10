Cinco miembros de una familia de Texas reciben sentencia por participar en disturbios durante el asalto al Capitolio

Un juez federal sentenció a cinco integrantes de una familia de Texas, que participaron en los disturbios del asalto al Capitolio, siendo unos de los primeros en ingresar al recinto.



La familia Munn, de Borger, admitió su culpabilidad por haber trepado por una ventana rota y haber ingresado a una sala de conferencias privada del Senado el 6 de enero de 2021, pasando tiempo en una sala de conferencias privada del lugar.



El juez principal de DC, Beryl Howell, regañó a los padres Dawn y Thomas Munn, por llevar a cuatro de sus ocho hijos, tres adultos y un niño menor, a Washington con la intención de investigar los resultados de las elecciones de 2020.



Y es que antes de recibir su sentencia, la madre de familia indicó que se encontraban en Washington para obtener respuestas sobre si las elecciones de 2020 eran seguras.



“Estaba buscando a alguien que me mostrara pruebas de que nuestra elección sería segura”, expresó Dawn Munn. “Si no tenemos elecciones seguras, no tenemos país. Este es un país por la voz del pueblo”.



Previo al asalto al Capitolio, el padre de familia había incitado a otros a viajar a DC para el 6 de enero a través de publicaciones en las redes sociales y, a raíz de los disturbios, varios de los Munn publicaron en las redes sociales que se encontraban en el recinto el día de los disturbios.



“Estas fueron palabras de pelea que solo contribuyeron a la información errónea sobre el 6 de enero”, señaló el juez respecto a algunas de las publicaciones de la familia.



Por su irrupción en el Capitolio, Dawn y Thomas Munn fueron sentenciados a 14 días en prisión. Mientras que sus hijos adultos, Kayli, Joshua y Kristi, deberán cumplir con libertad condicional y algo de confinamiento domiciliario.

