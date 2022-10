Cruz Azul se desinfló contra Rayados de Monterrey y el Potro Gutiérrez da excusas: “No jugamos defensivo”

Luego de la victoria ante el Club León 1-0 y el golpe anímico que esto significó para una plantilla que se veía con pocos chances de meterse en la Liguilla, el Cruz Azul aburrió el miércoles al mostrarse poco ofensivo en un empate 0-0 ante Rayados de Monterrey.

El técnico interino de ‘La Máquina’, Raúl ‘Potro’ Gutiérrez ha avisado en varias oportunidades que a pesar de la inestabilidad que ha significado el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX para ellos, van en busca del trofeo, pero ante Monterrey fue otra historia.

“No jugamos de manera defensiva, buscamos romper por los costados; la percepción de que somos defensivos por usar una línea de cinco defensas es equivocada. Además, no podíamos desordenarnos porque estos rivales no te perdonan”, quiso aclarar el Potro en rueda de prensa post-partido de Liguilla.

Cruz Azul dominó el primer tiempo del duelo disputado en el Estadio Azteca, pero le faltó profundidad al ataque. El Monterrey equilibró en la segunda mitad; los celestes reaccionaron y se lanzaron al frente, pero sin puntería puntería para anotar.

“Fue un partido muy cerrado, sí, pero logramos desdoblar en ofensiva, lo hicimos bien por momentos. Es la idea que debemos mantener para buscar ganar esta eliminatoria que nos tocará cerrar de visitante allá en Monterrey”, agregó Raúl Gutiérrez según la lectura que hizo del partido.

El duelo de vuelta de la llave se disputará el sábado en Monterrey. El Potro Gutiérrez explicó que su planteamiento no variará y buscará atacar con contundencia pero no descuidar la retaguardia: “Estos rivales no fallas si te descuidas, claro que vamos con la idea de ser ofensivos, pero sin perder el orden”.

