Futbolista paraguayo Néstor Ortigoza es condenado a dos años de prisión por amenazar con dispararle a un empleado de seguridad

El reconocido futbolista paraguayo Néstor Ortigoza ficha del San Lorenzo de Almagro de Argentina, recibió una condena de dos años de prisión condicional por amenazas hechas contra un empleado de seguridad del equipo en el año 2015.

Las amenazas las hizo Ortigoza contra Mauricio Argañarás, quien trabajó como empleado de seguridad de San Lorenzo en dos períodos.

El mismo le ayudó a pagar la deuda de una patente de su carro que le había comprado a otro compañero de equipo. Posteriormente cuando le iba a pagar el dinero a Ortigoza, este habría decidido dejárselo en agradecimiento por el favor.

El motivo de las amenazas de Ortigoza

Luego de esta situación, el nuevo dueño del vehículo llamó a Néstor Ortigoza diciéndole que se adeudaban aún patentes, hecho que enfureció al futbolista paraguayo también conocido como “Orti”.

Según reseñó TyC Sports, las palabras del mediocampista guaraní fueron las siguientes: “Devolveme los 20 mil pesos, pedí un préstamo o lo que sea, quiero el dinero para mañana”, advirtió el futbolista acompaño de otra persona que iba en una moto.

Pero lo más grave de la situación fueron las amenazas con las que finalizó el pedido: “Si para mañana no está la plata viene este gauchín y te da un tiro“, finalizó.

🚨Nestor Ortigoza fue condenado a dos años de prisión condicional dado que fue encontrado culpable en la causa que lo investigaba por amenazas coactivas pic.twitter.com/bO3YOXzZoL — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) October 11, 2022

El futuro de Néstor Ortigoza

Ortigoza es ídolo de la fanaticada de San Lorenzo de Almagro y aún no se sabe cómo pagará su condena, ante un hecho grave del que fue considerado culpable en el Juzgado de Morón en Argentina. El fin de semana, Néstor Ortigoza anotó el penal número 56 de su carrera, vs Vélez Sarafield. Cobró 60 en total y falló solo 4 (93% de efectividad). El último que desperdició fue hace 5 años. No existe un registro similar en ligas de primera división. Tremendo el gordo. pic.twitter.com/uNPGtANtgV— Juez Central (@Juezcentral) October 11, 2022

El paraguayo es un experto en el cobro de los tiros penales y hasta ha entrado al equipo exclusivamente para ejecutar los mismos. El futuro del jugador de 38 años era una incógnita en su club y ahora le toca jugar un partido fuera de la cancha contra la justicia.

