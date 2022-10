Javier ‘Chicharito’ Hernández, Carlos Vela, Gonzalo Higuaín y más: todas las estrellas a seguir en los Playoffs de la MLS

Los Playoffs de la Major League Soccer están a la vuelta de la esquina, es por este motivo que ahora veremos algunas de las estrellas que dirán presente en la postemporada que le dará vida al torneo en Estados Unidos.

Dicha instancias comenzarán el próximo sábado, día en el que New York Red Bulls jugará ante Cincinnati en el Red Bull Arena de Nueva Jersey a las 12:00 PM ET. Además, LA Galaxy de Javier ‘Chicharito’ Hernández ante Nashville a las 15:00 PM ET en el Dignity Health Sports Park completará la jornada del día.

Ahora, con todo esto en mente, veamos algunas de las figuras que estarán presente en estos dos juegos y en los siguientes partidos que se realizarán el sábado, domingo y lunes.

Javier ‘Chicharito’ Hernández

El delantero nacido en México llega a estos Playoffs con 18 tantos en su cuenta, un récord en su carrera como futbolista profesional. Además, el mismo se perfila como la figura más importante de los galáctico de cara a seguir vivos dentro de la competencia estadounidense.

Carlos Vela

El azteca de LAFC está esperando rival, pues al quedar líder de su conferencia no tendrá que jugar los Playoffs, sino que está en las semifinales de las mismas. Sin embargo, esto no le quita la presión de intentar dar lo mejor de si para que el equipo de Los Ángeles siga avanzando hasta quedarse con el trofeo. Jugadores como Gareth Bale y Cristian Arango también pueden echarle una mano al mexicano que anotó 12 tantos y entregó nueve asistencias.

Gonzalo Higuaín

Siendo la última temporada en su carrera profesional, Gonzalo Higuaín llega con el Inter Miami como la carta principal del conjunto de Florida para intentar vencer al New York City. El ‘Pipita’ marcó 14 tantos en 16 partidos durante la segunda ronda de la MLS, siendo así un cierre de carrera por todo lo alto que buscará adornar con el trofeo de campeón.

Luciano Acosta

Con un paso sin pena ni gloria en Atlas, el jugador nacido en Argentina, que se desempeña como mediocampista ofensivo en el conjunto de Cincinnati, buscará de aumentar su buena actuación dentro de las canchas estadounidense. Durante la campaña regular el jugador albiceleste alcanzó 19 pases a gol.

Hany Mukhtar

El volante ofensivo de Nashville SC llega con Nashville tras ser el dueñó del Botín de Oro de la MLS de 2022. El mediocampista anotó 23 goles y entregó 11 asistencias, números que intentará aumentar ante el Galaxy.

Dániel Gazdag

Así como Carlos Vela, Dániel Gazdag, está esperando en las semifinales de la MLS con el Philadelphia Union. El elemento que se desempeña como centrocampista alcanzó la importante cantidad de 22 goles y 10 asistencias.

Estas son algunas de las estrellas más sobresalientes dentro de la campaña regular de la MLS, y como es de esperarse, todos los seguidores esperan que sigan con actuaciones importantes para así llevar a sus respectivas playeras a lo más alto de la competencia.

