México y EE.UU. sostienen “Diálogo de Alto Nivel de Seguridad” en Washington

Funcionarios de México y Estados Unidos se reunieron este jueves en Washington para sostener un “Diálogo de Alto Nivel de Seguridad”, donde se comprometieron a establecer acuerdos para combatir el tráfico de armas, drogas y de personas.

“Estamos aquí reunidos para hablar de política en materia de drogas y seguridad para tener una estrategia de conjunto que responda a la problemática compartida con nuestras contrapartes mexicanos. Estamos hablando de compromiso también evidente en nuevas legislaciones en la estrecha coordinación que hemos tenido durante el primer año de implementación de los acuerdos del anterior encuentro”, señaló Antony Blinken, Secretario de Estado de los Estados Unidos.

“Estamos muy agradecidos por la apertura que han tenido todos ustedes en este esfuerzo en los días anteriores al encuentro de hoy y esto ocurre no solamente en los altos funcionarios sino en las distintas áreas de trabajo de nuestros gobiernos. Este es un esfuerzo que valoramos muchísimo tener mucho interés en que este sea un encuentro abierto”, comentó.

Al iniciar los trabajos, Antony Blinken destacó las acciones que ha realizado el gobierno de Joe Biden en materia de seguridad en el frontera, el tráfico de armas y drogas.

“El presidente Biden destinó 1,900 millones de dólares a la seguridad de la frontera. En junio el Presidente también firmó un acuerdo de seguridad, estamos hablando de la primera legislación de seguridad de armas en casi 30 años. Esto hace de la compra ilegal de armas un crimen federal. Lo que queremos hacer es que el tráfico rinda cuentas de sus actos. Estamos hablando también de un programa para combatir las adicciones y la demanda. Este año también echamos a andar un programa de comunidades libres del consumo de drogas en los 50 estados de la Unión Americana”, aseguró.

El funcionario estadounidense subrayó que las drogas sintéticas como el fentanilo están causando severos daños en la población estadounidense y mexicana, por lo que pidió redoblar los esfuerzos en el combate contra las drogas.

“Todavía tenemos mucho por hacer tenemos que hacer un mayor esfuerzo para combatir la producción y el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas. El año pasado murieron casi 108,000 personas de sobredosis por consumo de fentanilo”, dijo.

“El consumo de fentanilo también ha ido en aumento en México, también tenemos que combatir el tráfico de drogas. El año pasado murieron unas 33,000 personas en México víctimas del crimen cometido con armas de fuego. Lo que tenemos que hacer es apuntalar nuestros esfuerzos para proteger a nuestros pueblos y por eso nos encontramos reunidos aquí hoy”, mencionó.

Por su parte el canciller mexicano Marcelo Ebrard, tras destacar las acciones conjuntas que permitieron el decomiso de 5 toneladas de drogas sintéticas, 154 toneladas de metanfetaminas, así como 94 toneladas de cocaína, entre otros, sugirió incrementar los esfuerzos de ambas naciones para reducir la violencia y el tráfico de drogas.

“Con estos resultados, lo que debemos hacer el año entrante es hacer más para que se reduzca la violencia y evitemos que lleguen drogas a personas en México o en Estados Unidos”, dijo.

Marcelo Ebrard señaló que al cumplirse un año del “Entendimiento Bicentenario”, es “sumamente importante” seguir trabajando para frenar el tráfico de armas estadounidense hacia México porque son utilizadas para cometer miles de homicidios al año.

El Secretario de Relaciones Exteriores de México explicó que durante el último año ambos países decomisaron 32,000 armas, lo que permitió una reducción del 9% en los asesinatos en territorio mexicano.

“Si esas 32 mil armas estuvieran en México, y no hubiéramos trabajado juntos, no tendríamos una reducción anual (de homicidios). Esas 32 mil armas significan 17 millones de cartuchos y cada cartucho de esos puede matar a alguien en México. Es algo sumamente importante. No son cifras, son personas”, afirmó.

▶️ «Hoy vamos a revisar los avances y logros de este primer año de trabajo conjunto y veremos qué objetivos siguen para 2023».



Mensaje del canciller @m_ebrard al inicio del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad 🇲🇽-🇺🇸, en Washington D. C., con autoridades de ambos países.#DANS pic.twitter.com/5LAm0MNtXq — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 13, 2022

En esta reunión participan por parte de México el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; el Fiscal General Alejandro Gertz Manero; el Secretario de Marina, Rafael Ojeda, y el de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval.

Por parte de Estados Unidos están el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken; el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas; el fiscal Merrick Garland; el embajador en México Ken Salazar; y la administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid), Samantha Power, entre otros.

