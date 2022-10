Oficial: Chivas de Guadalajara se despide de dos jugadores tras quedar fuera del Apertura 2022 de la Liga MX

Las Chivas de Guadalajara vio como Ricardo Cadena salió de su institución luego de su eliminación en el actual Apertura 2022 de la Liga MX. Sin embargo, el rebaño sagrado no se quedará enfrascado en la idea de solo cambiar al estratega, es por ello que el conjunto también anunció la salida de dos jugadores que no estarán en el próximo torneo, es decir, el Clausura 2023.

Los jugadores en cuestión serían Jesús Molina y Miguel Ponce, jugadores que dejaron la plantilla tapatía tras la salida de Ricardo Cadena; siendo así los jugadores que podrían acompañar a otros elementos en su salida del club.

Molina estuvo la última parte de su estancia en Chivas, de cuatro años, fuera de las canchas motivado a una fuerte lesión y gracias a las redes sociales se supo sobre su salida del conjunto tapatío.

“Hoy después de casi 4 años llego el momento de cerrar un ciclo en este gran equipo. Gracias Chivas y a todos los cuerpos técnicos por la confianza, por hacerme sentir como en casa. Si bien no se cumplieron los objetivos como equipo, me quedo con todo el aprendizaje y momentos vividos. Sí, fueron momentos difíciles, deportivamente hablando, pero que sin duda me ayudaron a crecer en todos los sentidos”, dijo en redes.

Por otro lado, el nacido en México, Miguel Ponce, es un jugador de carrera larga con la escuadra rojiblanca que ha dado a préstamo al lateral a Toluca y Necaxa.

Con base en el reporte final del Apertura 2022 que entregó el área deportiva, el Club Guadalajara informa los primeros movimientos en la plantilla de cara al Clausura 2023. Tanto Jesús Molina como Miguel Ponce culminaron su vínculo con la institución y se determinó dejarlos libres para que puedan negociar con otros clubes. Chivas le agradece a ambos su profesionalismo y entrega, y les desea éxito en sus nuevos proyectos profesionales y personales”, dijo el club en un comunicado.

Solo el tiempo nos dirá si estos dos jugadores son los únicos que saldrán del conjunto de Guadalajara o si habrá más jugadores que dejarán de utilizar la playera del rebaño sagrado de cara a lo que será el venidero torneo en la Liga MX.

