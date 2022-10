Toni Costa es captado con tremenda argolla, ¿se casó a escondidas con Evelyn Beltrán?

Toni Costa, famoso bailarín y ex participante de ‘La Casa de los Famosos’, desató una ola de especulaciones con una de sus más recientes publicaciones en Instagram. Y es que el famoso dejó ver un accesorio que levantó las sospechas de matrimonio con su pareja, la influencer Evelyn Beltrán. ¡Aquí te contamos los detalles!

Fue a través de su perfil de Instagram que la ex pareja de Adamari López portó con orgullo una argolla que no pasó desapercibida para sus millones de seguidores, sobre todo debido a que días antes no se encontraba en su dedo anular.

Toni Costa via Instagram. pic.twitter.com/58Sb110Cnq — Miss News (@MissNews5) October 13, 2022

Cabe recalcar que los rumores sobre el posible matrimonio de Toni Costa y Evelyn Beltrán surgieron luego de que la influencer se sumara a la gira que el famoso mantiene por Estados Unidos con su tour de MasterClass de Zumba.

De hecho, la propia Evelyn compartió su emoción al ser la invitada especial de uno de sus shows en Houston con una tierna publicación desde sus redes sociales. “Amor mío, qué experiencias tan únicas las que vivo a tu lado”, escribió en Instagram Beltrán.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que la parejita da mucho de qué hablar gracias a su relación. Tal fue el caso de su reencuentro luego de que Costa regresara de su “encierro” para el reality de Telemundo de ‘La Casa de los Famosos’.

El bailarín publicó una tierna fotografía del momento en el que se reencontró con su enamorada. Sin embargo, no llegó con las manos vacías, pues le entregó un gigantesco ramo de rosas que no pasó desapercibido para nadie.

“La conexión no se explica, solamente se siente“, añadió Toni Costa como descripción de la imagen que rápidamente recaudó miles de likes y comentarios.

