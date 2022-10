Constanza Creel es igualita a Edith González y estas fotos lo comprueban

A tres años del fallecimiento de la actriz Edith González, su hija Constanza Creel ha acaparado la atención del público al reaparecer ante las cámaras y lucir un gran parecido a su madre. Como resultado, varios usuarios en redes sociales se han dado a la tarea de recabar aquellas momentos en los que se asemejan.

A través de plataformas como Instagram y Twitter se han difundido diversas comparaciones en las que se resaltan los atributos que la joven de ahora 18 años heredó de su madre.

Uno de los atributos que más se menciona es la larga cabellera rubia que Constanza Creel lució durante su primera aparición pública tras el fallecimiento de Edith González. Y es que este fue un atributo que destacó a su madre durante sus inicios en la actuación.

Además, para el público no ha pasada desapercibida la mirada ojiazul que ambas poseen, así como la complexión delgada que las caracteriza.

Cabe recalcar que la más reciente aparición de Constanza Creel se dio el pasado 2 de octubre en compañía de su padre, el político mexicano Santiago Creel Miranda.

Se trató del Foro Cambiemos México realizado el pasado fin de semana en Ciudad de México, donde la hija de Edith González no solo hizo acto de presencia, también posó muy sonriente para las cámaras junto a su padre y medias hermanas. View this post on Instagram A post shared by Santiago Creel Miranda (@santiagocreelm)

Cabe recalcar que la joven de 18 años ya ha impactado con sus palabras, pues en el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, envió un mensaje de empoderamiento a las mujeres en representación de su mamá.

“Protesté por cada mujer desaparecida, violada, violentada, tocada sin su consentimiento, arrebatada de su inocencia o destruida, y por un movimiento que incluye y respete a las personas trans, con esto mantengo en vida la memoria de mi mamá, y los valores que me enseñó“, señaló en aquel entonces.

Te puede interesar:

• Constanza, hija de Edith González, roba cámara en foto junto a su papá y recibe lluvia de piropos

• Constanza, hija de Edith González, reaparece en foto familiar posando junto a su madrastra

• Hija de Edith González cumple los 18 años y como “regalo” ya puede tomar decisiones sobre la herencia que dejó la actriz