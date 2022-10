Trump denuncia “cacería de brujas al más alto nivel” tras citación del Congreso por asalto al Capitolio

Este viernes, Donald Trump respondió formalmente al comité legislativo que avaló citarlo para testificar sobre el asalto al Capitolio, con una carta en la que insistió en sus acusaciones de fraude electoral en 2020.

El magnate muestra su poca voluntad de comparecer ante ese panel de la Cámara Baja, en su misiva de 14 páginas, en las que incluye un anexo con supuestas “pruebas” de que hubo “fraude electoral masivo durante los comicios presidenciales”, donde fue vencido por Joe Biden.

Aunque en su respuesta, Trump no indica específicamente si cumplirá o no con la citación que le enviará el comité, no se avizora un panorama favorable pues sus críticas dejan ver su poco interés en cooperar con la investigación.

El expresidente arremete contra el comité en la carta dirigida al presidente del panel, el congresista demócrata Bennie Thompson, señalando que no incluyó lo que él considera republicanos “de verdad”.

Son nueve legisladores los que conforman el citado comité, entre los que se encuentran los republicanos Liz Cheney y Adam Kinzinger, críticos del magnate.

“Es una cacería de brujas al más alto nivel”, aseveró Donald Trump.

Más de un año ha pasado desde que el comité inició con la investigación del asalto al Capitolio, donde una turba de seguidores de Trump irrumpió en la sede del Congreso de EE.UU. cuando se llevaba a cabo una sesión para ratificar la victoria electoral de Joe Biden.

Los hechos violentos ocurridos ese día dejaron un saldo de 5 muertos y unos 140 agentes lesionados.

Antes de los disturbios en el Capitolio, el expresidente dio un discurso incendiario desde la Casa Blanca donde reiteró sus denuncias sobre un presunto fraude electoral y llamó a sus partidarios a marchar hacia el edificio que alberga las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos.

Y fue finalmente el jueves, tras meses de investigación, que los legisladores del comité votaron por llamar a Trump a testificar, al considerar que debe rendir cuentas por la violencia perpetrada por sus simpatizantes.

