Trump responde en una carta al Comité sin especificar si acudirá a la citación y muestra pruebas de “fraude electoral”

En la novena sesión pública del Comité Selecto que investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, realizaron una votación unánime para solicitar que Donald Trump se presente para testificar con respecto a lo acontecido en las votaciones 2020, el expresidente está considerando obedecer la citación y lo dijo a través de su red social, donde también criticó al Panel.

Con 9 votos a favor y 0 en contra, los legisladores que componen el Comité del 6 de enero le pidieron al presidente Bennie Thompson que se cite a Donald J. Trump para que entregue documentos y sobre todo dé su testimonio con relación a sus acciones el 6 de enero de 2021 cuando una turba de alborotadores irrumpieron en el Capitolio.

Este viernes el exmandatario de Estados Unidos, envió una carta dirigida al presidente del Comité, Bennie Thompson y aunque no especificó si acudirá a la citación, sí criticó todo el manejo de la investigación y su poco interés en dar su versión de los hechos.

A lo largo de las 14 páginas, Trump muestra su poca voluntad de comparecer ante ese comité de la Cámara Baja e incluye un anexo con supuestas “pruebas” de que hubo “fraude electoral masivo durante los comicios presidenciales”, donde fue derrotado por el demócrata y actual presidente, Joe Biden.

El político republicano no aclara si cumplirá o no con la citación que será enviada por el comité, pero sus críticas demuestran poco interés en cooperar con la investigación. Así mismo, arremete contra ese organismo y asegura que no siguió el debido proceso, al no incluir a ayer,lo que él considera republicanos “de verdad”.

Al final de la carta, informó EFE escribió: “Es una cacería de brujas al más alto nivel”.

Un día antes, tras darse a conocer que será citado por el Congreso, el expresidente acudió a su red social para hacer público su opinión y muy a su estilo para desacreditar el trabajo del Comité Selecto.

“¡Hagamos América grande otra vez!”, responderé más detalladamente a este comité de políticos matones que nadie ha elegido. ¿Por qué el Comité de Deselección no me pidió que testificara hace meses? ¿Por qué esperaron hasta el final, los momentos finales de su último encuentro?”, preguntó Trump en Truth Social.

En su siguiente frase, él mismo respondió a su pregunta: “¿Porque el Comité es un ‘fracaso’ total que solo ha servido para dividir aún más a nuestro país que, por cierto, lo está haciendo muy mal, un hazmerreír en todo el mundo?” escribió en su perfil.

El presidente del panel el demócrata Bennie Thompson expresó que después de un año de investigaciones presentaron evidencia importante y testimonio de personas allegadas a Donald Trump por lo que llegaron a la conclusión de realizar una votación para saber si estaban de acuerdo en solicitar el testimonio del expresidente.

“No ha quedado duda alguna de que Donald Trump encabezó un esfuerzo para subvertir la democracia estadounidense que resulto en la violencia del 6 de enero, él trato de callar la voz del pueblo estadounidense para elegir a su presidente y trató de reemplazar la voluntad de los votantes con el deseo de obtener el poder, él es el centro en la historia queríamos escucharlo a él”, expresó Thomspon.