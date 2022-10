El reconocido streamer y amigo de Gerard Piqué, Ibai Llanos dejó entrever que su salida del FC Barcelona está a la vuelta de la esquina

El ambiente que se respira en el FC Barcelona a horas de disputar el Clásico ante el Real Madrid es de absoluta tensión luego del empate a tres goles contra el Inter de Milán en la fase grupos de la UEFA Champions League que dejó a los catalanes con pie y medio fuera de la competición. Uno de los máximos señalados fue el central Gerard Piqué de quien ya se dice podría abandonar el club próximamente.

El encargado de asegurar esto fue el reconocido streamer de la plataforma Twitch y amigo del defensor, Ibai Llanos. “Yo sinceramente creo, y conociendo a Piqué, que se irá del Barca solo por respeto al club”, aunque matizó que su comentario se trata de opinión y no información.

“Esto es opinión, no información, sino no lo diría. Creo que es la primera vez en su carrera que se ha dado cuenta de que es suplente en el Barcelona (…) también es la primera vez que él ve que no es útil para el Barca”, subrayó.

Otro streamer pide la salida de Piqué

Otro famoso streamer como AuronPlay reconocido también por su fanatismo hacia el FC Barcelona, leyó en una de sus últimas transmisiones un comentario del chat que le dio pie para iniciar su crítica al zaguero.

“No me hables de Piqué, no me hables de Piqué. Que se vaya a dirigir KOI (emprendimiento de videojuegos) y se vaya del Barca ya, por favor, de verdad. Mira que él me cae bien, pero hay que saber cuándo llega tu momento. De verdad, no me quiero calentar, pero, co**, creo que hay que saber cuándo has acabado. Ya está: ¡vete, co**!”, inició.

Sin embargo, la crítica del también amigo de Ibai Llanos no quedó ahí e insistió en qué Piqué debe dar un paso al costado. “Vete a hacer tus proyectos, pero vete ya. Es un tío de pu** madre, pero hablo de fútbol y yo creo que ya ha llegado a su final de carrera en el Barca. Debe dejar paso a otra gente. Me cae bien, he comido con él, pero es que ayer, de verdad, vaya día tuvo… Pero también te digo, tampoco fue todo culpa de Piqué. Tuvo un fallo, pero es que Dembelé también tuvo otro”.

Las críticas contra el central se dan luego de fallar en dos de los tres goles del Inter de Milán en el partido de la Champions League. El primero al dejar pasar un balón que fue rematado por Barella y el segundo luego de perder la marca de Lautaro Martínez, quien sacó a Piqué de su posición y asistió para el tercer tanto. Vaya ridículo de Piqué pic.twitter.com/KAZAkA9GXe— KMB9 (@KMB9_) October 12, 2022 ¡¡UFFFF!! TORO… Impresionante asistencia de Lautaro Martínez y GOL de Robin Gosens para el 3-2 vs. Barcelona en #CHAMPIONSxESPN.



📺 Disfrutá la #UCL por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/4leRh8fBbj— SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2022 Tras la histórica goleada del Bayern De Múnich 8-2 al FC Barcelona en 2020 fue Piqué el que ante las cámaras reconoció que si tenía que dar un paso al costado, sería el primero en hacerlo. “Seré el primero en irme si es necesario porque creo que ahora sí hemos tocado fondo”. "Seré el primero en irme si es necesario porque creo que ahora sí hemos tocado fondo".



Gerard Piqué tras el 8-2 ante el Bayern de Múnich. pic.twitter.com/StYmLEY586— Klon Pérez (@klon_perez) October 13, 2022

