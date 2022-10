Chivas de Guadalajara estudia la llegada de dos estrategas españoles como posibles sustitutos de Cadena y Peláez

Tras el estrepitoso fracaso de las Chivas de Guadalajara en Torneo Apertura 2022 de la Liga MX luego de quedar eliminados en el partido de reclasificación de la Liguilla ante Puebla, la directiva emprendió acciones de cambio en el club.

Después de la salida de algunos jugadores y del director deportivo Ricardo Peláez, los esfuerzos ahora se centran en determinar quién será el entrenador del conjunto tapatío. Aunque oficialmente Ricardo Cadena sigue siendo el DT, información de la cadena Fox Sports aseguró que desde el seno de la directiva está sobre la mesa el nombre del entrenador español José Bordalás.

Por su parte, El periodista André Marín, hasta hace poco presentador en Fox Sports, informó vía Twitter que desde las Chivas se habría cerrado la llegada de la leyenda del Real Madrid y exentrenador de España en el Mundial de Rusia 2018, Fernando Hierro. Aunque no como entrenador, sino como director deportivo.

¿Quién es José Bordalás?

Al parecer, la intención sería que el DT ibérico asuma las riendas de cara al Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. Bordalás tiene 58 años y ha dirigido equipos tanto en primera como segunda división de su país. Alcorcón, Deportivo Alavés y Elche, fueron algunos.

Sin embargo, destacó después de su paso por el Getafe al que en las últimas temporadas llevó a Europa League e incluso estuvo a nada de conseguir la clasificación a UEFA Champions League. Su periplo por el conjunto madrileño le valió para que el Valencia lo contratara la campaña pasada. Actualmente se encuentra libre luego de rescindir su contrato con el conjunto che.

Situación de Cadena

Peláez no confirmó en su despedida la continuidad del entrenador, pero Cadena afirmó tras la debacle ante Puebla que aunque la situación no depende de él, se siente firme en su puesto.

“Me encuentro firme en la convicción, hay un análisis que todos hacemos y hay muchas cosas que puedo resaltar y que son positivos que me hacen fuerte y con la capacidad para poder continuar, pero no depende de mí y será una evaluación que hará la directiva y ellos son los que va a determinar (…) debo ser evaluado y ellos van a determinar si hay posibilidad de continuar”, dijo al respecto el todavía entrenador del Rebaño Sagrado.

