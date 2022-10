Qatar 2022: en cuánto anda la reventa de los boletos de México, Argentina y otros partidos a pocos días que comience el Mundial 

Cada vez falta menos para que dé inicio el Mundial de Qatar 2022. Mientras llega el día varios aficionados de todo el mundo han tenido que recurrir a la reventa para adquirir los boletos de las selecciones que apoyarán.

Con la última fase de ventas oficial de la FIFA agotada, usuarios hacen visitas a la plataforma de reventa de boletos Stubhub donde desde hace meses circulan tickets con precios que duplican y hasta triplican su valor original.

De acuerdo con el sitio, el partido de Argentina vs México es uno de los que más demanda tiene dentro de la fase de grupos, seguido del de Argentina vs Arabia, España vs Alemania y México vs Polonia.

Los precios oficiales por la FIFA quedaron establecidos de la siguiente manera, sin contar tickets VIP:

-Partido inaugural | Cat 1: $618 dólares | Cat 2: $440 dólares | Cat 3: $300 dólares

-Fase de grupos | Cat 1: $220 dólares | Cat 2: $165 dólares | Cat 3: $69 dólares

-Octavos de final | Cat 1: $425 dólares | Cat 2: $206 dólares | Cat 3: $96 dólares

-Cuartos de final | Cat 1: $425 dólares | Cat 2: $290 dólares | Cat 3: $206 dólares

-Semifinales | Cat 1: $955 dólares | Cat 2: $660 dólares | Cat 3: $357 dólares

-Tercer lugar | Cat 1: $425 dólares | Cat 2: $302 dólares | Cat 3: $206 dólares

-Final | Cat 1: $1.600 dólares | Cat 2: $1,000 dólares | Cat 3: $605 dólares

En el mercado de la reventa, los boletos para el partido entre la selección albiceleste y el combinado azteca alcanzan los $950 dólares para la categoría 1 mientras que para la categoría 2 se ubican en $700 dólares y para la categoría 3 en $650 dólares.

Posterior a ese partido le sigue el encuentro entre Argentina vs Arabia Saudita, con precios que van desde los $400 dólares hasta los $925 dólares; seguido del juego de España vs Alemania, con precios que tocan los $750 dólares.

Fuera de la fase de grupos el partido de la final es el más codiciado hasta el momento. Los precios van desde los $1,900 dólares para la categoría 3, hasta los $4,400 dólares para la categoría principal, sin contar los boletos VIP cuyos precios son más elevados. Cabe mencionar que los precios de la reventa se pueden disparar dependiendo de los equipos que lleguen al último juego.

Seguido de la final sigue la inauguración entre Qatar, la selección anfitriona, y Ecuador. Los precios rondan en la reventa entre los $450 dólares y los $1,200 dólares.

Aunque la FIFA ha estado sacando algunos boletos a través de una etapa de reventa oficial, con precios no tan elevados, el poco inventario y la elevada demanda ha llevado a aficionados a buscar opciones como Stubhub.

A continuación algunos de los boletos con precios más elevados en la reventa:

Final Partido 64

Categoría 3: $1,900 dólares

Categoría 2: $2,700 dólares

Categoría 1: $4,400 dólares

Inauguración: Qatar vs Ecuador

Categoría 3: $450 dólares

Categoría 2: $550 dólares

Categoría 1: $1,200 dólares

Argentina vs México

Categoría 3: $650 dólares

Categoría 2: $700 dólares

Categoría 1: $950 dólares

Argentina vs Arabia Saudita

Categoría 3: $400 dólares

Categoría 2: $800 dólares

Categoría 1: $925 dólares

España vs Alemania

Categoría 3: $380 dólares

Categoría 2: $450 dólares

Categoría 1: $750 dólares

México vs Polonia

Categoría 3: $300 dólares

Categoría 2: $350 dólares

Categoría 1: $500 dólares

De acuerdo con la FIFA, al 6 de octubre se han vendido 2.7 millones de boletos para los partidos del Mundial. Después de Qatar el país con más tickets vendidos es Estados Unidos con 146,616; seguido de Arabia Saudita, –país vecino de Qatar–, con 123,228; Inglaterra, con 91,632 y México, con 91,173. El listado lo cierran Emiratos Árabes, Argentina, Francia, Brasil y Alemania.

Además de los boletos, los aficionados que deseen ir al Mundial deberán considerar otros gastos como hospedaje, vuelos de avión, alimentación y el trámite de la tarjeta Hayya, que es indispensable para entrar a territorio mundialista.

