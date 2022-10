Ya se puede solicitar la condonación de deudas de préstamo estudiantil en un sitio web

La administración de Joe Biden abrió el proceso de solicitud para los estadounidenses que buscan alivio de la deuda estudiantil en un sitio en versión beta a partir del viernes por la noche, informó el Departamento de Educación, lo que permite a los solicitantes que esperan reducir sus préstamos estudiantiles que puedan comenzar a registrarse antes de que el sitio web se presente formalmente a finales de este mes.

En agosto, el presidente Joe Biden anunció su decisión de cancelar hasta $10,000 dólares en deuda de préstamos estudiantiles para personas que ganan menos de $125,000 al año o hasta $20,000 para prestatarios elegibles que también recibieron la Beca Pell.

El plan otorgará la condonación de préstamos estudiantiles federales a millones de prestatarios de ingresos bajos y medios.

Ilustración por cortesía del Departamento de Educación

El calendario de los próximos pasos del plan de condonación de deuda estudiantil del presidente Joe Biden fue anunciado por el secretario de Educación Miguel Cardona desde septiembre.

Just 3 steps and you can see student loan debt relief. pic.twitter.com/2Rw8m6qufp — Secretary Miguel Cardona (@SecCardona) September 5, 2022

La Casa Blanca también anunció el lanzamiento del sitio web en su versión beta:

Student Debt Relief Update:



Today, the U.S. Department of Education is previewing the student debt relief application form. Here’s the latest: pic.twitter.com/efSzRbions — The White House (@WhiteHouse) October 11, 2022

La solicitud es un breve formulario en línea que está disponible en inglés y español. No se necesita iniciar sesión ni proporcionar ningún documento. La aplicación estará disponible de forma intermitente durante este período beta. Si un usuario lo intenta y no está disponible, le piden que vuelva a intentarlo más tarde.

Una vez que la aplicación se abra oficialmente a finales de este mes, permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 2023.

El sitio web está disponible en: https://studentaid.gov/debt-relief/application.

El secretario de Educación explicó en un comunicado: “La solicitud de alivio de la deuda será simple, directa y accesible. Volverá a poner dinero en los bolsillos de millones de familias estadounidenses”. The application for debt relief will be simple, straightforward, and accessible. It will put money back into the pockets of millions of American families. pic.twitter.com/cwHkPe0M99— Secretary Miguel Cardona (@SecCardona) October 15, 2022

Cualquiera que solicite el alivio de la deuda en el período beta recibirá un correo electrónico de confirmación, pero su solicitud no se procesará hasta que el sitio se lance formalmente, en una fecha que se anunciará antes de finales de octubre. Una vez que comience el procesamiento, se espera que la mayoría de los prestatarios calificados reciban un alivio de la deuda en unas semanas.

Se espera la condonación de deudas estudiantiles de la Administración Biden beneficiará a 40 millones de estadounidenses y eliminará hasta 20 millones de saldos de préstamos restantes.