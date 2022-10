¡Chucky enrachado! Hirving Lozano anotó por tercer partido consecutivo y colaboró en el triunfo del Napoli sobre el Bologna

Este domingo Hirving Lozano marcó nuevamente con el Napoli, lo hizo por tercer encuentro consecutivo y fue factor para que su equipo se llevara el triunfo en el 3-2 sobre el Bologna.

El delantero mexicano entró de cambio y marcó el segundo tanto al minuto 49, a tan sólo 4 minutos de pisar el césped. El “Chucky” aprovechó un rechace de la zaga rival para definir cruzado un balón que estaba en disputa entre muchos jugadores ofensivos y defensivos. El tanto significó el 2-1 momentáneo para los Azules.

Chucky Lozano gives Napoli the start they wanted! 🔥 pic.twitter.com/Vstukc6fqx — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 16, 2022

Previamente, en la primera mitad, Joshua Zirkzee aprovechó una asistencia de Cambiaso para el 0-1 a favor del Bologna. Sin embargo, la ventaja le duraría apenas unos minutos a los Rossoblú, ya que antes de ir al descanso Juan Jesús igualó los cartones tras el cobro de un tiro de esquina. A brilliantly worked team goal and Joshua Zirkzee stuns Napoli. 👀 pic.twitter.com/JhlCBsho4t— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 16, 2022 Not so fast! Juan Jesus right on the stroke of halftime and Napoli are back in it. 💥 pic.twitter.com/QOMErUxNAv— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 16, 2022

En el complemento, después del gol de Lozano, al minuto 51, Musa Barrow puso el 2-2 con un tiro desde afuera del área, en un gol que se comió el guardameta Meret. Musa Barrow answers right back! 🎯



What a game we have here! pic.twitter.com/VP8jIs796y— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 16, 2022

Pero aún había más: al 69’ Victor Osimhen la ventaja definitiva a los napolitanos con un disparo que pasó entre las piernas del cancerbero Skorupski. VICTOR OSIMHEN IS BACK! 🇳🇬 🦅



What a ball from Khvicha Kvaratskhelia. 👏 pic.twitter.com/JSnp1fLIw0— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 16, 2022

Con este resultado, el Napoli ascendió temporalmente a la cima del campeonato, con 26 unidades, dos por encima del Atalanta, su más cercano perseguidor.

