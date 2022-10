COLA: ¿Deberían los jóvenes interesarse desde ahora por la Seguridad Social?

Con el anuncio del aumento en más de $140 dólares, como parte los beneficios del ajuste de costo de vida (COLA) del Seguro Social, –el más alto en 40 años–, se espera que más de 65 millones de personas resulten beneficiadas.

Con el tema en auge, hay una pregunta que coincide con las generaciones más jóvenes y se centra en si deberían preocuparse o estar involucrados desde ahora en asuntos del Seguro Social.

El economista investigador senior del Centro para la Investigación de la Jubilación en Boston College, Anqi Chen dijo a The New York Times que muchas personas tienen la idea que el Seguro Social no estará allí en el futuro. “Y definitivamente es un concepto erróneo”, dijo.

Se calcula que en la actualidad alrededor de 182 millones de personas pagan impuestos del Seguro Social y alrededor de 70 millones de personas, uno de cada cinco estadounidenses, reciben los beneficios mensuales del Seguro Social. Actualmente la mayoría de los beneficiarios es jubilado, pero uno de cada tres no lo es.

La cofundadora y presidenta de la Asociación Nacional de Analistas Registrados del Seguro Social Martha Shedden dijo que es importante que la gente joven entienda el programa para que puedan votar sobre las medidas que lo afectarán y para sus propios fines de jubilación.

Para empezar, si tienes un trabajo entonces pagas por la Seguridad Social. Es la deducción que aparece en tu cheque de pago como FICA. A medida que trabajas y pagas estos impuestos ese dinero se destina al fondo fiduciario que algún día pagará los beneficios del Seguro Social.

Para gran parte de los empleados, la tasa impositiva del Seguro Social es del 6.2% de sus salarios hasta un máximo anual, en 2023, de $160,200 dólares. Tu empleador igualará esa contribución pagando otro 6.2% para que ingrese en la cuenta del Seguro Social un total del 12.4% de la nómina de cada empleado.

Para saber cuánto se ha acumulado a lo largo de los años puedes iniciar sesión en tu cuenta del sitio web de la Administración del Seguro Social o crear una, en caso que no la tengas, y ver tu estado actual y beneficios proyectados.

En caso de ser un trabajador autónomo deberás pagar más de tus bolsillos. Ellos son responsables de aportar el 12.4% del impuesto del Seguro Social, más un 2.9% adicional para Medicare. En estos casos pueden reclamar una deducción de impuestos por la mitad que pagan como su propio empleador.

Una vez que se pagan los impuestos, éstos se destinan a dos cuentas. Uno es el Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y Sobrevivientes, que paga beneficios a jubilados y sobrevivientes de trabajadores fallecidos; otro es el Fondo Fiduciario del Seguro de Discapacidad, que paga beneficios a los trabajadores que han quedado discapacitados.

Ese dinero se invierte, a su vez, en bonos del Tesoro, que están garantizados por el gobierno y se consideran inversiones estables y de bajo riesgo, aunque tienden a crecer menos con el tiempo en comparación con el rendimiento del mercado de valores.

¿Cuánto dinero recibiré del Seguro Social?

Esto dependerá de cuánto ganas en tu trabajo y cuánto se paga en su cuenta del Seguro Social a lo largo del tiempo. El gobierno promedia los 35 años de ingresos más altos, los ajusta según la inflación y los inserta en una fórmula que determina su pago mensual. Dicha fórmula está diseñada para que las personas con ingresos más bajos reciban un porcentaje más alto de sus ingresos mensuales promedio, y las personas con ingresos más elevados reciban porcentajes más bajos.

El Congreso realiza ajustes constantemente sobre la fórmula en función de la esperanza de vida, niveles de ingresos y costo de vida.

Otro tema a considerar es la edad en que se cobra el Seguro Social. La edad promedio es a partir de los 62 años, aunque a un monto reducido. El beneficio será mayor si no se toma hasta que se alcance la “plena edad de jubilación” que es a finales de los 60.

Es difícil saber con exactitud cómo se verá el Seguro Social en los próximos 30 o 40 años cuando las generaciones jóvenes de hoy en día comiencen a recibir los beneficios de jubilación. Algunos especialistas estiman que los millennials y centennials tendrán que contribuir más durante su carrera para tener los mismos beneficios.

Algunos informes apuntan a que quizá tendrían que ahorrar el triple que lo que han hecho generaciones pasadas como los “boomers”. Sin embargo, es importante no pasar por alto algo que en el futuro será de gran ayuda en cuanto a planeación financiera.

